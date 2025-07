Si el vino es alegría, los Rioja son parte de la marca España

"El vino es alegría", repiten una y otra vez las voces que lo cultivan, lo embotellan y lo representan. Y si hay un vino que puede reivindicar esa alegría como seña de identidad, ese es el Rioja.

100 años de rigor, territorio y visión de futuro

La Denominación de Origen Calificada Rioja cumple un siglo desde su creación en 1925. Un siglo de trabajo honesto, riguroso y comprometido con la calidad, que ha consolidado su prestigio entre las grandes regiones vitivinícolas de Europa. Pero lejos de mirar solo al pasado, Rioja pone rumbo al futuro. Su Plan Estratégico se orienta a la denominación hacia la sostenibilidad y la innovación, desde la recuperación de viñedos singulares hasta la protección del suelo agrícola y el paisaje natural. Como recuerda el Consejo Regulador, “Rioja es hoy una referencia internacional en calidad, pero también quiere serlo en sostenibilidad”. Y para celebrar los cien años de buen hacer, la DO organizó el pasado fin de semana una memorable fiesta en la que esta redactora no solo ha ampliado sus conocimientos en aspectos básicos del mundo del vino —como distinguir entre un Crianza, un Reserva o un Gran Reserva—, sino que también ha aprendido a identificar matices de color, sabor en boca, la presencia de glicerinas reposadas, los distintos tipos de uva y las regiones donde mejor se desarrollan. Además, ha profundizado en las particularidades de las cubas de roble, ya sean americanas o francesas... Sin duda el vino es gastronomía, es paisaje, es cultura y es diversión.

DATOS CLAVE DE LA PRODUCCIÓN

Datos clave para entender DO La Rioja / Redacción

Londres: brindis global por el centenario

La capital británica, donde se encuentra el mayor mercado de exportación de Rioja, fue el escenario elegido para celebrar este hito. Y no fue una celebración cualquiera: dos jornadas completas de catas, showcookings con chefs como José Pizarro y Omar Allibhoy, DJ sets, danza y clases magistrales con expertos como Olly Smith, estrella de la televisión en Reino Unido.

Íñigo Tapiador, director de comunicación y marketing del Consejo Regulador, lo resume así: “Hemos echado la casa por la ventana. Queríamos una fiesta para miles de personas, donde se celebrara Rioja como lo que es: una parte de la marca España. Como el fútbol o la gastronomía, Rioja forma parte de lo que exportamos al mundo.” Para él, la clave del éxito reside también en la cercanía: “Cuando el vino se presenta de forma amigable, sin pretensiones, la gente responde. Y hemos visto aquí en Londres a muchísima gente joven disfrutando de nuestros vinos.”

Olly Smith y José Pizarro en un showcooking / Redacción

Diversidad: la gran fortaleza de Rioja

Una de las palabras más repetidas por los bodegueros presentes en el festival fue diversidad. Ignacio López, de Bodegas Campo Viejo, lo describe con pasión: “Rioja es diversidad de suelos, de altitudes, de orientaciones… pero también es diversidad cultural, de formas de trabajar cada parcela. Esa riqueza es única.” Y para Sergio Leza Ruiz, de Bodegas Leza García: “Rioja puede ser un país del vino en sí mismo. Aquí encuentras tintos, blancos, espumosos o rosados al nivel de las grandes regiones del mundo. Y lo mejor es que es una marca compartida, que nos hace grandes a todos.”

Esa riqueza se refleja también en el estilo: desde crianzas y reservas con crianza en roble francés o americano, hasta blancos vibrantes y espumosos sorprendentes. Gonzalo Salazar, de Bodegas Tarón, lo confirma: “La gente se está llevando una sorpresa con los blancos y los espumosos. Rioja no es solo tinto clásico. Aquí conviven estilos muy diferentes, todos con calidad altísima.”

El vino es cultura… y alegría

Más allá de las etiquetas, todos los protagonistas coinciden en que el vino es una experiencia cultural y emocional. Para Pablo de Simón, de Viñedos y Bodegas de la Marquesa: “El vino forma parte de nuestra gastronomía. No es obligatorio beberlo, pero con unos huevos fritos con chorizo… una copita debería serlo.” Salazar lo remata con su estilo desenfadado: “El vino es compañía, el vino es diversión. ¿Qué mejor bebida hay que un buen vino?” Mientras que Leza lo eleva a un plano simbólico: “Cuando bebes Rioja, bebes tradición, cultura, saber hacer. Estamos embotellando un paisaje.”

Un grupo de británicos celebrando el evento que tuvo lugar en Hackney Wick (Stratford) / Redacción

Iniciarse en el mundo del vino sin miedo

La cata, la apreciación de matices, la elección de un vino... todo eso también formó parte de las conversaciones en Londres. ¿Qué consejos darían los expertos a quienes dan sus primeros pasos? López lo tiene claro: “No hay que hacerle caso a nadie. El vino es un alimento como el pan o la fruta. Hay que probar y encontrar el que más te guste.” Y Salazar coincide: “El vino es infinito. Entra sin prejuicios y busca tu vino. Puede ser un blanco, un tinto suave o un espumoso. Y olvídate del amigo que lo sabe todo.” Leza añade: “Catar es identificar lo que ya sabes: sabores, olores, recuerdos. Solo hay que ser paciente y observar.” Incluso se atrevieron con consejos para cultivar uva. “Hace falta una buena dosis de inconsciencia y una visión a muy largo plazo”, bromea López. “Es casi una filosofía de vida.”

La garantía Rioja

Y si algo reivindican con entusiasmo es que Rioja no solo se bebe: también se visita. “Las regiones del vino son lugares de calma. Aquí no hay masificación. Te tomas una copa al atardecer y respiras”, dice Salazar. “Lo que valoran muchos visitantes extranjeros es justo eso: la tranquilidad.” La confianza es otro de los pilares. Íñigo Tapiador lo explica como un valor de marca: “Un Rioja rara vez falla. Si no sabes qué pedir, un Rioja siempre es una garantía. Eso es fruto de muchos recursos dedicados al control de calidad, la trazabilidad y la autenticidad.” Y añade: “Quizás el propio sector ha hecho del vino algo demasiado formal. Pero el consumidor tiene que saber que puede empezar por donde quiera, que lo disfrute sin presión.”