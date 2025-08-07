Verano con mascotas: cómo eliminar manchas, arena y malos olores de sus accesorios al volver a casa
Un nuevo detergente pensado para hogares con mascotas limpia en profundidad, elimina malos olores y cuida tanto los tejidos de la familia como los accesorios de perros y gatos
En España ya hay más mascotas que niños, y casi el 50 % de los hogares convive con al menos un animal de compañía. Con la llegada del verano, cada vez más familias se animan a compartir sus vacaciones con sus perros o gatos. Ya sea en la playa, en la montaña o en una escapada rural, cualquier plan es bueno para disfrutar con nuestros peludos. Sin embargo, tanto tiempo al aire libre implica chapuzones, arena, suciedad... y todo eso vuelve con nosotros a casa. Por eso, al regresar, es fundamental desinfectar correctamente la ropa y los accesorios que usaron durante el viaje.
Cuando los perros se bañan en el mar o descansan sobre mantas húmedas, estos tejidos acumulan microorganismos que provocan malos olores y pueden afectar la higiene del hogar. Según expertos en limpieza, estos olores son provocados por bacterias, y la única forma efectiva de eliminarlas es usando productos con poder desinfectante real, como el nuevo detergente desinfectante para hogares con mascotas de Sanicentro que elimina el 99,9% de las bacterias que causan el mal olor.
Diseñado específicamente para hogares con animales, este detergente no solo limpia, sino que su poder x3 Ultra también desinfecta, elimina manchas difíciles y neutraliza olores desde el primer lavado, incluso en ciclos cortos o con agua fría. Con una fórmula hipoalergénica, este detergente líquido es una gran opción para la limpieza de las mantas, camitas, toallas, correas, juguetes o transportadoras textiles de nuestros peludos. Es el aliado perfecto para quienes buscan mantener un hogar limpio, fresco y seguro para sus mascotas… y para todos. Además, cuenta con anti transferencia de color, por lo que los tejidos seguirán luciendo como nuevos después de cada lavado.
El nuevo detergente para hogares con mascotas de Sanicentro ya está disponible en tiendas especializadas y puntos de venta seleccionados. Puede adquirirse en establecimientos como Cash Don Ahorro, Family Cash o en Amazon Fresh.
4 tips para unas vacaciones perfectas con tu mascota
1. Prepara una maleta solo para tu compañero peludo
Incluye mantas, juguetes, toallas, su comida, agua fresca y, por supuesto, su cama o una funda protectora si viaja en coche. Así se sentirá como en casa, esté donde esté.
2. Seguridad y protección durante el viaje
Si viajas en coche, protege el interior con una toalla grande o utiliza un asiento especial para mascotas.
3. Playa sí, pero con cuidados
Antes de ir, asegurate de que la playa permite mascotas. Tras el baño, es recomendable aclarar a tu perro con agua dulce y secarlo bien para evitar irritaciones o infecciones en su piel.
4. A la vuelta, ¡todo a lavar!
Limpia bien toallas, mantas, juguetes y collares. Con el detergente para hogares con mascotas de Sanicentro, se puede desinfectar hasta los tejidos más delicados, eliminando malos olores, humedad, babas o restos de orines.
Además, un buen baño y la limpieza de patas junto al lavado de sus objetos ayudan a prevenir alergias, pulgas y posibles contagios.
