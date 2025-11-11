Amazon Hub Delivery: la nueva vía de ingresos extra para los comercios locales que crece en Valencia

"Me convenció tener ingresos adicionales y la visibilidad que podía obtener", revela Saray Poveda, del homónimo Centro de Estética de Valencia. Su entrada al programa Amazon Hub Delivery no fue una decisión premeditada, sino más bien una casualidad. "Un día vino al gabinete una chica de Amazon, me presentó la propuesta y la idea me convenció", explica. Han pasado ya cinco años desde entonces. "Fui una de las primeras en unirme", comenta orgullosa, destacando una iniciativa que, hoy en día, cuenta con una red de 2.000 colaboradores que se extiende por más de 600 localidades españolas, y cuya expansión sigue imparable.

Para quienes no estén familiarizados con el programa Amazon Hub Delivery, se trata de una iniciativa que nació hace cinco años con el objetivo de crear un beneficio mutuo. Por un lado, Amazon acerca el comercio electrónico a todos los rincones del país, y por otro, las pequeñas empresas o tiendas locales que participan reciben ingresos adicionales y mayor visibilidad para sus negocios.

Este programa tiene un impacto especialmente positivo en las zonas rurales, donde los habitantes a menudo deben recorrer distancias mucho mayores que los urbanos para conseguir lo que necesitan. Gracias a la red de pequeños comercios que forman parte de la iniciativa, los residentes pueden acceder a lo que buscan con un solo clic. Es una manera de ganar visibilidad y fortalecer la unión local.

En la Comunidad Valenciana, esta red de colaboración está ganando cada vez más fuerza. Cada día, más emprendedores se suman, atraídos no solo por las ventajas que ofrece, sino también por lo compatible que es con las necesidades del negocio y la vida diaria.

¿Cómo funciona Amazon Hub Delivery?

El funcionamiento de Amazon Hub Delivery es muy sencillo: si eres un comercio participante, recibirás los paquetes directamente en tu negocio. A partir de ahí, será tu responsabilidad (o la de tu equipo) gestionar el reparto a domicilio de esos paquetes a los clientes, en un radio cercano a tu tienda. Como destacaba Saray, estos repartos pueden hacerse en "huecos" de tiempo, lo que lo hace aún más flexible.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, aunque el proceso es muy simple, los comercios adscritos al programa no gestionan devoluciones ni recogidas en tienda. Solo se encargan de la entrega. En cuanto a los pagos, el proceso es igual de fácil: cada semana, Amazon abona el importe correspondiente por los paquetes entregados. Sencillo, ¿verdad?

Por todo esto, Amazon Hub Delivery es una opción perfecta para ganar un ingreso extra, algo que nunca viene mal cuando tienes un negocio.

Requisitos a tener en cuenta

Para unirte, los requisitos son bastante simples: solo necesitas tener un establecimiento físico, ser mayor de 18 años y presentar la documentación requerida en la página oficial de Amazon Hub Delivery.