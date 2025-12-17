Brilla estas fiestas con el efecto "glitter" de los Radiance Glow de Laiseven

Estas Navidades, ¿te vas a resistir al efecto «glitter» de los Glows de Laiseven? Formulados con micas 100% naturales que reflejan la luz de manera sutil, realzan las zonas más expuestas como los brazos, las piernas o el escote para lucir una piel radiante.

El efecto de suavidad que deja su textura se debe a los ingredientes nutritivos que mejoran la piel, dejándola suave y tersa al tacto.

Contienen ácido hialurónico, “activo estrella” que retiene hasta mil veces su peso en agua, aportando firmeza y elasticidad. Además, la glicerina con la que están enriquecidos funciona como humectante natural formando una barrera protectora en la piel, evitando la pérdida de agua, mejorando la suavidad y la hidratación.

Los aceites esenciales del extracto de Azahar proporcionan propiedades tonificantes y purificantes y sus antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel. Por su parte, el extracto de algodón añade propiedades humectantes y filmógenas que mejoran notablemente la biomecánica de la piel y proporciona un efecto tensor.

Un producto vegano, cuya cuidada fórmula, combina activos e ingredientes naturales que protegen la piel y la iluminan, garantizando un acabado cuidado y deslumbrante.

Con los Radiance Glow de Laiseven disfrutarás de una piel luminosa, nutrida y suave que realzará tu belleza natural en estos días tan especiales.