Brilla estas fiestas con el efecto "glitter" de los Radiance Glow de Laiseven
La línea Radiance Glow de Laiseven es perfecta para que tu piel brille tanto como tus outfits de estas fiestas. El Body Glow y el Body and Hair Mist de Laiseven darán ese toque de luz a tu piel y tu cabello, hidratando e iluminando de pies a cabeza.
Gracias a sus potentes activos como el ácido hialurónico, extractos botánicos y micropartículas de luz naturales, lograrás un brillo radiante, realzando tu belleza natural y luciendo looks luminosos.
Saúl Carrasco
Estas Navidades, ¿te vas a resistir al efecto «glitter» de los Glows de Laiseven? Formulados con micas 100% naturales que reflejan la luz de manera sutil, realzan las zonas más expuestas como los brazos, las piernas o el escote para lucir una piel radiante.
El efecto de suavidad que deja su textura se debe a los ingredientes nutritivos que mejoran la piel, dejándola suave y tersa al tacto.
Contienen ácido hialurónico, “activo estrella” que retiene hasta mil veces su peso en agua, aportando firmeza y elasticidad. Además, la glicerina con la que están enriquecidos funciona como humectante natural formando una barrera protectora en la piel, evitando la pérdida de agua, mejorando la suavidad y la hidratación.
Los aceites esenciales del extracto de Azahar proporcionan propiedades tonificantes y purificantes y sus antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel. Por su parte, el extracto de algodón añade propiedades humectantes y filmógenas que mejoran notablemente la biomecánica de la piel y proporciona un efecto tensor.
Un producto vegano, cuya cuidada fórmula, combina activos e ingredientes naturales que protegen la piel y la iluminan, garantizando un acabado cuidado y deslumbrante.
Con los Radiance Glow de Laiseven disfrutarás de una piel luminosa, nutrida y suave que realzará tu belleza natural en estos días tan especiales.
