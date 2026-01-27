“La voz del paciente” apoyará los proyectos de 100 asociaciones españolas

No todos los deseos son, a priori, extraordinarios. A veces basta con volver a ver el mar, sentir el sol y la brisa en el rostro, compartir una comida en familia, regresar al lugar donde se fue feliz o acariciar de nuevo a un animal querido. La enfermedad cambia la escala de prioridades y es entonces cuando esos gestos cotidianos adquieren un valor inmenso. Son, precisamente, esos pequeños anhelos los que hace realidad Ambulancia del Deseo.

Esta entidad sin ánimo de lucro fue una de las 100 asociaciones seleccionadas en la anterior edición de “La voz del paciente”, la iniciativa solidaria de Cinfa, cuya quinta convocatoria está abierta actualmente para seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas o discapacidad y de quienes las cuidan. Recibió entonces una ayuda de 2.500 euros que, según explica Sandra Martínez, miembro de la Junta Directiva y sanitaria de Ambulancia del Deseo, fue “clave para poder seguir cumpliendo deseos”. Pero el impacto fue más allá del apoyo económico. “La visibilidad que te da una iniciativa así es incluso más importante: nos permite darnos a conocer, tener sinergias con otras organizaciones y llegar a más personas que nos necesitan”, destaca.

Las solicitudes - que, “por lo general, provienen del entorno del propio enfermo”, explica Sandra - pueden realizarse desde cualquier punto de España. Porque, aunque la sede general de Ambulancia del Deseo se encuentra en Murcia, la fundación cuenta con delegaciones en Sevilla y Asturias, desde donde se gestionan las peticiones y se coordina a la red de voluntarios para que todo encaje. “Cada historia es distinta, pero si algo tienen en común la mayoría de los deseos es su sencillez y la necesidad de una ambulancia y de un equipo sanitario: a veces basta con dos técnicos, en otras ocasiones se necesita también un enfermero o un médico. Todo depende de la situación del paciente”, señala Sandra.

Más allá de la logística, tras cada traslado y cada deseo cumplido hay un impacto profundo, especialmente cuando se trata de pacientes con enfermedad avanzada o en etapa final de vida. “Contribuimos a cerrar un ciclo, y eso ayuda tanto al paciente como, sobre todo, a sus familias. En el duelo, saber que su ser querido se fue en paz, con sus necesidades cubiertas, marca una gran diferencia”, explica Sandra.

La entidad Ambulancia del Deseo cumple voluntades de pacientes que precisan de una ambulancia y un equipo sanitario. / Foto cedida: Ambulancia del Deseo

Entidades de toda España

Al igual que Ambulancia del Deseo, son muchas las asociaciones que, en toda España, trabajan para responder a las necesidades y anhelos de miles de personas: desde terapias y acompañamiento emocional hasta programas de respiro familiar, formación, transporte o deporte adaptado, creación de espacios seguros de encuentro, etc. A todas ellas, Sandra Martínez les anima a presentarse a la nueva convocatoria de “La voz del paciente”, abierta hasta el 10 de febrero de 2026 en Lavozdelpaciente.cinfa.com.

En esta quinta edición, la iniciativa impulsada por Cinfa adquiere carácter bienal y duplica su apoyo económico: Cinfa destinará 5.000 euros (2.500 euros en dos años consecutivos) a 100 proyectos de asociaciones españolas, elegidas por votación popular entre todas las candidaturas presentadas. Pueden optar a estas ayudas tanto programas de atención física, como mental o emocional.

Más que ayuda económica

En total, la compañía donará 500.000 euros en dos años y superará los 1,6 millones de euros aportados desde el inicio de esta acción solidaria, gracias a la cual ya se han hecho realidad 300 proyectos en todo el país. Pero el objetivo va más allá de la financiación. Además de dotar de recursos reales a las asociaciones, “La voz del paciente” busca visibilizar y reconocer una labor esencial, muchas veces silenciosa, que sostiene a miles de familias.

En palabras de Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, “‘La voz del paciente’ nace de nuestro compromiso con las asociaciones de pacientes, con quienes compartimos el objetivo de mejorar la calidad de vida, tanto de quienes afrontan una enfermedad o discapacidad como de sus familias, que día a día les cuidan y acompañan. Para estas entidades, el nuevo carácter bienal de la convocatoria supone un paso importante ya que permitirá que esos proyectos tan necesarios tengan continuidad y beneficien a más personas”.