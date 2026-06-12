La Casa de los Aromas busca impulsarse enfocándose en el poder emocional del aroma

La forma en la que habitamos y percibimos los espacios ha evolucionado, donde los estímulos sensoriales definen el concepto de hogar. En este contexto, La Casa de los Aromas ha decidido dar un paso al frente para reivindicar su presencia histórica en los hogares españoles con una propuesta muy especial. La marca valenciana lanza la campaña “Estamos en tu hogar y no lo sabes”, que nace con un propósito claro: conectar de manera directa con la memoria olfativa del consumidor, poniendo en valor el poder invisible de un aroma para transformar cualquier espacio rutinario en un verdadero refugio personal.

“Estamos en tu hogar y no lo sabes”

Esta iniciativa busca poner en valor el inmenso poder emocional que tiene un buen olor para transformar cualquier espacio rutinario en un verdadero refugio personal. El ritmo frenético de la vida moderna exige encontrar momentos de paz y los aromas juegan un papel fundamental para lograr esa anhelada desconexión mental diaria.

La Casa de los Aromas ha acompañado en total silencio desde la estantería del salón o escondidos en el armario de la habitación de vuestros padres. Son exactamente ese aroma familiar que reconoces al instante al entrar en casa, aunque muchas veces no supieras que eran ellos los responsables de esa sensación tan acogedora.

Ahora, su principal objetivo es poner nombre y cara a esa fragancia que te hace sentir verdaderamente seguro en tu refugio. Se trata de un viaje introspectivo para valorar esas pequeñas cosas invisibles que aportan inmensa felicidad a la vida cotidiana de las personas.

El gran mapa interactivo de los hogares españoles

Para materializar esta idea, han puesto en marcha una potente acción interactiva que involucra directamente a su comunidad, construyendo un enorme mapa interactivo de España para visualizar de forma clara su presencia real en todo el territorio.

Allí invitan a todos sus usuarios a acceder a su plataforma digital para dar vida a un mapa interactivo que representará de forma visual la magnitud de su comunidad. Esta dinámica tan sencilla busca recopilar miles de participaciones para dar vida a un mapa visual que demuestra que ya están presentes de forma masiva en las casas.

La respuesta esperada promete ser extraordinaria gracias a la fuerte conexión emocional que la firma ha cultivado en sus distintos canales de comunicación.

Diseño decorativo y bienestar sensorial para el día a día

La estrategia de la firma valenciana va mucho más allá de ofrecer una ambientación agradable. Trabajan para mantener ese compromiso firme de democratizar el bienestar sensorial, uniendo aromas de alta intensidad con un cuidado diseño decorativo capaz de vestir y embellecer cualquier espacio manteniendo siempre precios accesibles para todo el mundo.

Sus fragancias resultan muy vibrantes, duraderas y están especialmente diseñadas para crear momentos memorables en el día a día. Para lograr este loable objetivo, cuentan con una extensa gama de ambientación integral.

Esta oferta abarca desde sus icónicos mikados y aceites hidrosolubles hasta inciensos y efectivos sobres perfumados para armarios. Las hermosas velas aromáticas que fabrican huelen de maravilla y al mismo tiempo forman parte activa de la decoración de tu hogar.

Toda esta enorme variedad de artículos refleja la agilidad que define a la marca, destacando su envidiable rapidez para adaptarse a las últimas tendencias del mercado. Llevan las últimas novedades en interiorismo directamente a las casas en un tiempo verdaderamente récord.

Raíces valencianas y vertiente internacional

La Casa de los Aromas se sustenta sobre una sólida base industrial y orgullo local de poder operar con un avanzado laboratorio propio, donde desarrollan y fabrican íntegramente en España para garantizar la máxima calidad en sus creaciones. Además, la marca destaca por su constante innovación para reducir su impacto ambiental e impulsar el consumo responsable, destacando su reciente línea con un 67% menos de plástico. Con esta infraestructura y ADN que equilibra la tradición y la vanguardia, La Casa de los Aromas consolida tanto su expansión internacional como su presencia digital, demostrando que cuidar de nuestro entorno es la mejor forma de cuidar de nosotros mismos y nuestros hogares.