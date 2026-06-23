Amazon Prime Day 2026 en directo: los mejores chollos minuto a minuto de este 23 de junio

¡Comienza el Prime Day de Amazon! Y lo hace con descuentos que se prolongarán hasta el viernes, 26 de junio.

En ESNCIAL te acercamos de primera mano todo lo que de de sí este Prime Day con las mejores ofertas que puedes encontrar en el mercado. Desde productos para el hogar a móviles de última generación, todo tiene hueco en el día de hoy. Eso sí, ten en cuenta que las ofertas son limitadas y los precios pueden cambiar rápidamente.