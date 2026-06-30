Seguro de viaje: una pequeña inversión que puede evitar grandes gastos en el extranjero

Planificar las vacaciones es, para muchas personas, uno de los momentos más esperados del año. La elección del destino, el alojamiento, los vuelos o las excursiones forman parte de una preparación ilusionante. Sin embargo, junto a todos estos elementos conviene contemplar un aspecto que a menudo se pasa por alto: la contratación de un seguro de viaje.

Aunque pueda parecer un gasto secundario, su importancia es considerable. Un imprevisto médico, la pérdida del equipaje, una demora, una cancelación o un accidente pueden alterar por completo el viaje y generar costes elevados, especialmente fuera de España.

Las incidencias durante las vacaciones son más frecuentes de lo que suele pensarse. Una torcedura, un dolor de espalda, una hospitalización inesperada o la necesidad de cancelar el viaje pueden traducirse en desembolsos significativos si no se cuenta con una cobertura adecuada. En algunos destinos, el coste de la asistencia sanitaria puede ser especialmente elevado. Una urgencia médica básica puede alcanzar los 1.500 euros en Estados Unidos o los 800 euros en Vietnam. Una intervención quirúrgica simple, con hasta tres días de ingreso hospitalario, puede situarse en torno a los 70.000 euros en Estados Unidos y los 65.000 euros en Tailandia. En casos más graves, una intervención quirúrgica compleja con ingreso en UCI puede superar los 300.000 euros en Estados Unidos o alcanzar los 80.000 euros en Japón.

AXA Seguros / d.r.

Según datos recogidos recientemente por UNESPA, Europa es el continente donde más viajan los españoles y, por tanto, donde se concentra el mayor número de siniestros cubiertos por los seguros de viaje, con un 48,7% de los percances atendidos. Más de la mitad de las prestaciones, un 51%, correspondieron a casos de enfermedad u hospitalización. Entre las incidencias más habituales figuran también los accidentes, que representan el 22,1% del total, las demoras del viaje, con un 7,9%, y las anulaciones, con un 6%.ç

En conjunto, tres de cada cuatro incidentes están relacionados con la salud. Aunque los percances médicos más costosos suelen producirse en destinos lejanos, también dentro de la Unión Europea pueden darse situaciones con un impacto económico relevante. En Grecia y Eslovenia se han registrado asistencias médicas superiores a los 5.600 euros; en Alemania, de más de 4.500 euros, y en Austria, de alrededor de 3.700 euros.

Infografía Tarjeta Sanitaria Europea / d.r.

El coste de un seguro de viaje suele representar una proporción reducida del importe total de las vacaciones, aproximadamente entre un 4% y un 5%. A cambio, ofrece asistencia médica, apoyo en la gestión de incidencias, cobertura ante determinados imprevistos y una mayor tranquilidad durante el desplazamiento.

Cómo elegir el seguro de viaje más adecuado

La elección del seguro debe realizarse teniendo en cuenta el destino, la duración del viaje y el perfil de los viajeros. En países donde la asistencia sanitaria es especialmente cara, como Estados Unidos, Canadá o Japón, resulta recomendable optar por modalidades con una cobertura médica más amplia. En destinos más remotos o con infraestructuras sanitarias limitadas, también conviene valorar coberturas relacionadas con el transporte sanitario, el traslado a otros centros médicos o la repatriación.

AXA Seguros / d.r.

La duración del viaje es otro factor relevante. Cuantos más días se prolongue la estancia, mayor será la probabilidad de que surja algún imprevisto. Por ello, no solo importa contar con un seguro, sino que este se ajuste de manera realista a las características del viaje.

También es recomendable elegir una compañía especializada en asistencia en viaje y con experiencia internacional. En este sentido, aseguradoras como AXA Seguros de Viaje destacan por disponer de recursos propios, red global y experiencia en la gestión de incidencias en el extranjero. La compañía cuenta con profesionales médicos, miles de proveedores sanitarios en más de 100 países, experiencia en repatriaciones y una trayectoria consolidada en asistencia internacional.

El precio, aunque importante, no debería ser el único criterio de decisión. La cobertura, la capacidad de respuesta, la red asistencial y la experiencia de la aseguradora son aspectos fundamentales cuando lo que está en juego es la salud del viajero y la de su familia.

En un viaje se puede improvisar el destino, los restaurantes o alguna excursión. Lo que conviene no dejar al azar es la protección ante un imprevisto.