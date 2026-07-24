Por qué triunfa Oníricas, la colección de fragancias de Flor de Mayo y Adrián Carrera

La perfumería en España vive una transformación muy interesante. Los consumidores actuales buscan narrativas auténticas y productos de gran calidad que conecten de manera real con sus emociones. El éxito rotundo de la nueva colección Oníricas en las tiendas Primor y Druni confirma que la calidad y la innovación no comprometen la accesibilidad.

Esta propuesta olfativa explora los rincones más profundos y misteriosos de la mente humana, logrando vincular el mundo onírico con el fascinante concepto del metaverso. Flor de Mayo ha logrado diseñar la herramienta definitiva de autoexpresión para todas las personas que desean vivir realidades alternativas a través de su rutina de cuidado personal.

El valor de una colaboración auténtica

El motor principal de este triunfo comercial nace de una alianza muy especial y genuina. La marca ha trabajado codo con codo con el experto Adrián Carrera, muy conocido en redes sociales bajo el perfil @dyanbay. Esta colaboración aporta un valor incalculable al desarrollo de los perfumes. Su gran sensibilidad olfativa se fusiona a la perfección con la excelencia técnica nacional de la empresa. La respuesta masiva del público confirma que la comunidad percibe el esfuerzo, la pasión y la dedicación absoluta que hay detrás de la formulación de estos aromas innovadores.

Aromas para explorar nuevas dimensiones

El universo de Oníricas abre una puerta a infinitas posibilidades y vías para soñar despierto y experimentar sensaciones únicas.

Quien busca estimular su mente puede probar Delirium, que captura el estado donde los pensamientos más creativos se desatan por completo, una creación donde la leche y el caramelo se fusionan en un fondo avainillado. Para un enfoque totalmente distinto, Distopia proporciona un equilibrio visionario entre la delicadeza y la fuerza, combinando notas vibrantes de pera y pimienta rosa con un fondo ambarado. Aquellos que persiguen una paz profunda disponen de Aurea, una nube reconfortante de algodón y azahar equilibrada con limón confitado y vainilla, pensada especialmente para lograr una conexión serena y un equilibrio. El concepto global de la colección invita a transformar las rutinas complejas en momentos sencillos y sumamente agradables.

Lujo accesible para todos los públicos

Para los amantes más fieles de la colección, Flor de Mayo ha lanzado también como formato premium, una caja exclusiva que reúne las cuatro fragancias junto a una carta firmada personalmente por Adrián Carrera. Conseguir estos productos resulta muy fácil y cómodo para el público general. La línea se encuentra disponible en puntos de venta tan populares como Druni y Primor, sumando la distribución mediante la web oficial flormayo.com.

La compañía valenciana refuerza así su filosofía disruptiva y detallista, ofreciendo siempre conceptos de alta gama a precios muy accesibles para toda su comunidad. La fragancia individual cuesta 7,95 euros, mientras que la completa caja de colección tiene un precio de 29,95 euros. Un enfoque que busca cambiar la percepción tradicional del cuidado personal. Quieren que las personas dejen de ver el cuidado de la piel o el uso del perfume como una obligación correctiva, y empiecen a utilizar estas herramientas como un auténtico kit de identidad y autoexpresión diaria.

Origen valenciano y visión global

Todo este despliegue de creatividad tiene unas raíces locales muy profundas. Flor de Mayo es una corporación con gran orgullo local que desarrolla esta línea de manera íntegra en su laboratorio propio en España. Un factor estratégico, que permite un control total sobre la producción permite garantizar la máxima calidad en todos sus artículos.

Fabricar en territorio nacional otorga a la firma una rapidez espectacular para adaptarse a las tendencias del mercado, llevando las últimas novedades directamente a los hogares en un tiempo verdaderamente asombroso. Este arraigo local funciona como un potente motor para impulsar su firme expansión internacional. La empresa lleva su inconfundible sello valenciano por numerosos países, compitiendo de tú a tú con grandes corporaciones globales para llevar su democratización de la belleza a todo el mundo.

El sólido respaldo de Laboratorios Neum

Detrás de todo este ecosistema de éxito opera Laboratorios Neum, un grupo empresarial que experimenta un crecimiento extraordinario. La corporación ha conseguido triplicar su facturación y tiene previsto alcanzar la destacada cifra de 36 millones de euros para el año 2026. Para sostener este nivel de actividad y dar respuesta a la altísima demanda internacional, Laboratorios Neum va a ampliar su capacidad productiva con unas nuevas instalaciones de 20.000 metros cuadrados situadas en Moncada. Este enorme proyecto prepara el terreno para asegurar su crecimiento futuro hasta el año 2028, centrando todos sus esfuerzos en potenciar la marca, cuidar la cultura de empresa y mantener una alta rentabilidad.