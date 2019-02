Trucos caseros y ecológicos para limpiar el baño

Limpiar el cuarto de baño de casa es una tarea muy exigente y muchas veces es molesta porque nos obliga utilizar productos químicos que resultan agresivos. Te proponemos una nueva manera de limpiar el cuarto de baño, más natural. Es una solución ecológica que te mantendrá alejado de fórmulas químicas perjudiciales para la salud y también efectiva.

Entre los trucos de limpieza que te contamos destacan cuatro soluciones caseras y ecológicas para acabar con la suciedad del baño y dejarlo limpio y reluciente.

Trucos caseros

'Do it yourself', te proponemos alternativas más naturales para eliminar los malos olores del baño y la suciedad más difícil. Prepara soluciones caseras que solo te llevarán un par de minutos y desinfecta con facilidad.



1. Bicarbonato para limpiar el baño

Sigue los siguientes pasos para elaborar esta mezcla casera de limpieza con bicarbonato:

- Mezcla bicarbonato de sodio con detergente para lavavajillas (misma cantidad). Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

- Frota con una esponja las zonas que presenten más cal y óxido, si lo prefieres utiliza un cepillo para llegar a las zonas más inaccesibles.

- Retira con agua los restos y deja que se seque al aire.



2. Vinagre para limpiar el baño

- Mezcla la misma cantidad de vinagre y agua hasta conseguir una mezcla homogénea.

- Empapa un paño con la mezcla obtenida

- Frota y limpia el inodoro



2. Limón para quitar la cal del baño

- Exprime un limón y conserva en un recipiente hondo.

- Moja el estropajo para que esté bien empapado del limón y sus propiedades se aprovechen al máximo.

- Insiste en la zona que quieres desinfectar



3. Aceite esencial de árbol de té para el baño

Mezcla el aceite esencial con la misma cantidad de agua. Con una fregona limpia bien el suelo para que quede más brillante y limpio. El aceite esencial es perfecto para eliminar hongos, bacterias y microorganismos.