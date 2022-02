La cocina es uno de los espacios de la casa donde más tiempo estamos y más cosas hacemos, comer, cocinar, fregar, limpiar, poner lavadoras, el lavavajillas, ver la TV, escuchar música, hacer los deberes e incluso jugar a las cartas. Por eso, para poder realizar en esta estancia todo en cuanto la imaginación lo permita, lo ideal es que se encuentre ordenada, aseada y organizada. A continuación, mostramos las cinco claves para que tu cocina sea la envidia del resto:

Organizar los utensilios de cocina en la pared

¿No os ha pasado que vais a buscar un utensilio de cocina específico y encontráis todos menos ese?, la solución es aprovechar las paredes de la cocina para colgar los diferentes instrumentos y agruparlos por el uso que tienen: las series de cuchillos, las espumaderas, los cazos y la colección infinita del juego de sartenes que no sabes donde meter, es decir, todos aquellos con los que sueles trabajar habitualmente, para que así puedas encontrarlos fácilmente. Para ello, existen numerosos tipos de estantes: ganchos, botes, colgadores de pared, de suelo, planos... Con esta técnica tendrás una cocina organizada y no te pasarás buscando lo que necesitas para cocinar una hora.

Utiliza las puertas de los armarios

El interior de los armarios de la cocina pueden convertirse en tu mejor amigo si sabes aprovecharlos bien. Este espacio es perfecto para poner unas ventosas que sirvan para colocar las tapas de las ollas, esas que cuando abres un armario se caen al suelo dándote un buen susto. Así, ahorrarás espacio y tendrás más confortabilidad en la estancia.

Colgadores arriba de los armarios

También, puedes colocar ganchos en la parte superior de los armarios para poner las sartenes y ollas, así estarán bien organizadas y las tendrás a mano.

Cajones con separadores

Los cajones, que es donde más cosas se acumulan en la cocina, es lo más difícil de ordenar. Por eso, hay que facilitar la organización de estos con múltiples clasificadores diferentes que puedes encontrar baratos en cualquier tienda de decoración, hay para todo. Es fácil: los compras, los colocas cómo quieras y pones los diferentes cubiertos, platos, vasos, productos, alimentos y demás cómo más te guste. Las posibilidades de ordenación son infinitas.

Sácale rendimiento a las esquinas

En tu cocina, seguro que hay más de un rincón vacío que no está haciendo ningún uso y está desaprovechado. Para que este no sea inútil, coloca armarios esquineros que son perfectos para colocar los objetos que tienes por la cocina que se ven a simple vista y no quedan muy bien.

Con estos sencillos pasos conseguirás una cocina de revista y invitarás a todos a tu casa para que la vean.