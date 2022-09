El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos básicos del día a día. Es esencial. El ritmo de vida acelerado de hoy en día han hecho de este pequeño horno un pilar básico en la cocina. Se trata de un 'must'. ¿Quién no ha recurrido a él para calentarse la comida? No solo eso... cocinar en el microondas se ha extendido hasta el punto de ser todo un arte. Es rápido, limpio y hasta sano. El uso del microondas permite cocinas casi sin grasa y al vapor. Se reducen los tiempos de cocción y no se pierden ni vitaminas ni propiedades de los alimentos.

Sin embargo, no es oro todo lo que reduce. Al igual que con otras técnicas de cocción hay que tener muy claro qué se puede meter en el microondas y qué no. De lo contrario, las consecuencias pueden ser desastrosas, no solo para la comida sino también para el usuario o, incluso, para el propio horno microondas. Entre los elementos incompatibles con este tipo de electrodomésticos están los que la mayoría conocemos: metales, plásticos no aptos para las altas temperaturas o, por ejemplo, papel de aluminio. El sorprendente motivo por el que recomiendan meter una cuchara en el microondas Tanto el metal como el papel de aluminio tendrían un efecto desastroso en el aparato. Este tipo de productos infiere con las microondas del horno y pueden provocar chispas y fuego. En el caso del plástico no apto para altas temperaturas, las consecuencias de usarlo en el microondas van desde que se derrita sobre la comida, se perforen los recipientes o se quemen y acaben pegados de manera irreversible en el horno. Convierte tu microondas en un horno del Mar Muerto y asa pollo en menos de 15 minutos No obstante, además de estos tres productos hay otros que quizá no sepas que también pueden tener consecuencias desastrosas si se meten en el microondas. Nunca metas en el micro... Según la OCU, hay que tener cuidado con los siguientes productos si se meten en un horno de microondas. Huevos con cáscaras: Ni se te ocurra meter un huevo entero. Es fácil pensar que el huevo se cocerá rápidamente pero la cáscara puede actuar como una bomba. Sin el recipiente adecuado, el huevo puede explotar.

Ni se te ocurra meter un huevo entero. Es fácil pensar que el huevo se cocerá rápidamente pero la cáscara puede actuar como una bomba. Sin el recipiente adecuado, el huevo puede explotar. Guindillas: No explotan pero este usar este tipo de verdura dentro del microondas puede hacer que se te irriten los ojos y la garganta. El principio activo de las guindillas que las convierte en picantes se llama capsaicina. Este químico puede liberarse si se calienta en extremo el fruto. Si eso sucede, la capsaicina se liberará en el aire y podría irritar ojos y demás mucosas.

No explotan pero este usar este tipo de verdura dentro del microondas puede hacer que se te irriten los ojos y la garganta. El principio activo de las guindillas que las convierte en picantes se llama capsaicina. Este químico puede liberarse si se calienta en extremo el fruto. Si eso sucede, la capsaicina se liberará en el aire y podría irritar ojos y demás mucosas. Verduras de hojas verdes: Mucho cuidado si se cocinan sin agua. Pueden producir chispas dentro del microondas.

Mucho cuidado si se cocinan sin agua. Pueden producir chispas dentro del microondas. Salsa de tomate: Si no la tapas con un recipiente adecuado, la salsa puede salpicar en extremo y producir quemaduras. Además, las manchas son muy persistentes, tanto en le interior del microondas como sobre la ropa.

Si no la tapas con un recipiente adecuado, la salsa puede salpicar en extremo y producir quemaduras. Además, las manchas son muy persistentes, tanto en le interior del microondas como sobre la ropa. Agua : Cuidado si calientas agua en el microondas. Se puede llegar a sobrecalentar y luego cuando metas una cuchara dentro o una bolsa de infusión que comience a hervir y te queme.

: Cuidado si calientas agua en el microondas. Se puede llegar a sobrecalentar y luego cuando metas una cuchara dentro o una bolsa de infusión que comience a hervir y te queme. Bolsas de papel no apto para microondas: puede emitir vapores peligrosos para la salud.

puede emitir vapores peligrosos para la salud. Bolsas de semilla: Asegúrate de que se trata de semillas aptas para microondas. Pueden calentarse en exceso y arder.

Asegúrate de que se trata de semillas aptas para microondas. Pueden calentarse en exceso y arder. Palillo de madera: La madera es inflamable. Si se sobrecalienta puede llegar a arder. Siempre que se utilicen recipientes o elementos de este material añade agua o cualquier humectante.