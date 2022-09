Renovar la casa no es tarea fácil ni muchas veces barata, pero no tiene por qué ser así. Basta con cambiar pequeños elementos para disfrutar de un salón o habitación totalmente nuevo (o que al menos lo parece o nos hace sentir como si lo fuese) y todo por muy poco dinero. Y es que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para dar otro aire a la casa.

Una de las acciones que más renueva el aspecto general de un hogar son las cortinas, aunque parezca mentira. No en vano, una modificación del color de las telas que cubren nuestras ventanas ya supone un cambio sustancial capaz de ofrecer un aire otoñal (sobre todo de cara al tiempo que viene) o un resultado elegante: todo depende de los tejidos, los tonos y el corte de las cortinas que elijamos. Opciones hay muchas, aunque lo habitual es que no sean demasiado económicas. Las cortinas más vendidas Sin embargo, hay una alternativa que actualmente gusta mucho y que, de hecho, arrasa en ventas: un modelo de cortinas que vende Leroy Merlín, que ofrece muy buenos resultados y que disfruta de un precio más que asequible al costar menos de 35 euros. Son las cortinas del modelo Nuanea, una pieza con motivos florales que cuenta con ollaos y que está elaborada en algodón 100 %, lo que facilita enormemente su cuidado y limpieza, algo muy a tener en cuenta a la hora de renovar la casa. Su diseño la hace especialmente atractiva porque otorga un ambiente mucho más desenfadado a cualquier estancia pero, al mismo tiempo, le concede un plus de elegancia gracias a los ollaos metálicos, que también favorecen su resistencia. En Leroy Merlín están sorprendidos esta temporada con el éxito de las cortinas Nuanea. Y no es de extrañar porque a todas sus ventajas hay que añadir un extraordinario e indiscutible precio: 34,99 euros. Están disponibles tanto en las tiendas físicas como en su tienda online.