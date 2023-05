La organización de los zapatos es fundamental en estos tiempos de pandemia. Son muchas las personas que aún continúan descalzándose al entrar en casa para evitar introducir suciedad o cosas peores en la vivienda, así que ya se cuentan por miles los que han optado por adquirir la nórdica costumbre de tener los zapatos a la entrada y no caminar por casa con lo mismo que se usa para estar en la calle.

En esta tesitura y teniendo en cuenta que no solemos tener un único par de zapatos (ni dos ni tres), se hace imprescindible reservar un espacio para un zapatero en el que guardar los zapatos y mantener el tan ansiado orden.

Zapateros hay para todos los gustos y presupuestos, pero si el dinero del que dispones no es mucho, o simplemente te apece gastar poco dinero en esta pieza de mobiliario, siempre puedes recurrir y echar un vistazo a los zapateros de Ikea, que dispone de un amplio catálogo en el que seguro que encontrarás una buena solución para lo que estás buscando.

Desde aquí te presentamos los zapateros de Ikea más baratos, más prácticos y que mejor pueden ayudarte a solucionar el problema de la organización de zapatos.

El zapatero más barato de Ikea

Aunque no es estrictamente un zapatero, bien puede servirte para que tus zapatos no estén por medio y mantener el orden en la entrada de casa. En realidad es un estante zapatero, pero puedes utilizarlo como zapatero instalándolo al lado de la puerta, dentro de un armario o debajo del mueble del recibidor, por ejemplo. Si dejas en él los zapatos, la suela no tocará las baldosas de casa y, además, tendrás todos los pares bien organizados, unos al lado de otros y a mano.

Puedes apilar más de uno puesto que dispone de un sistema de encaje. Y lo mejor de todo, el precio del zapatero Grejig de Ikea: apenas 3 euros.

Otro zapatero de Ikea que disfruta de un precio sin competencia es el zapatero Trones (bajo estas líneas), disponible en dos colores: blanco y negro. Cada pieza consta de dos zapateros situados uno encima del otro y, dado que sigue un sistema modular, puedes crear todas las combinaciones que necesites y, además, utilizar la parte superior a modo de estante. Una de sus grandes ventajas es que es un mueble estrecho (18 centímetros de fondo), lo que lo convierte en una pieza perfecta para pasillos, recibidores pequeños o lugares con poco espacio. El precio de este zapatero de 19 euros.

Si buscas este mismo concepto de zapatero pero en tablero, puedes optar por el modelo Bissa, que también incluye dos zapateros en vertical y una pequeña repisa en la parte superior. En este caso, el fondo es un poco mayor (28 centímetros) y puedes utilizarlos también como módulo para diseñar tu propia creación en función de tus necesidades. Su precio es de 25 euros y de 39 si quieres tres compartimentos en vez de dos.

Por último, también puedes hacerte en Ikea con el zapatero Tjusig, con un sencillo diseño hecho en madera maciza que se adapta a múltiples espacios. Consta de dos estantes metálicos sujetos en una estructura de madera que puedes apilar en función de tus necesidades. Es la solución perfecta para montar un sólido zapatero en la parte baja de un armario empotrado, por ejemplo, o de instalar un creativo zapatero sobre una pared. No es demasiado ancho (el fondo es de 32 centímetros) y las posibilidades son tantas como quiera tu imaginación. ¿Su precio? 40 euros.

Y hasta aquí nuestra selección de los zapateros de Ikea más baratos y prácticos. Convertir con ellos un rincón de tu casa en un espacio de orden y organización y, al mismo tiempo, conseguir que tu hogar sea más confortable ya depende de ti.