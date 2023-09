La higiene en la cocina es fundamental, por este motivo, lavar los paños que usamos cuando cocinamos es algo que debemos tener presente si queremos mantener limpia esta parte de la casa en la que manipulamos alimentos y donde se concentran una gran cantidad de bacterias.

Las bacterias se concentran y prosperan en condiciones cálidas y húmedas, por este motivo, los paños de cocina concentran gran cantidad de ellas ya que en muchas ocasiones están mojados. Además, estos paños entran en contacto con muchos alimentos y superficies que no siempre están limpias por ello se debe cuidar la higiene y cambiarlos de forma continúa. Un paño de cocina puede ser un importante caldo de cultivo para que los gérmenes estén a sus anchas.

Es fundamental mantener a raya a las bacterias y los gérmenes, y así prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, algo que pasa con frecuencia en las épocas de calor, por ello es importante tener en cuenta las veces que cambiamos los paños y los lavamos.

¿Con qué frecuencia debemos lavar los paños de cocina?

No existe una medida fija para saber con qué frecuencia debemos lavar los paños de la cocina. Lo que sí esta claro es que son elementos de uso frencuente que se ensucian y se humedecen con facilidad lo que conlleva a la concentración de bacterias. Por este motivo, lo ideal es que se laven a diario. Si por el contrario, no usas a diario tu cocina porq no cocinas en ella, puedes lavarlos cada 5 o 6 días.