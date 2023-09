Llueve y los cristales de las ventanas y las persianas se ensucian a m√°s no poder, sobre todo si la lluvia arrastra algo de calima o polvo en suspensi√≥n, lo que provoca que caigan precipitaciones con tierra que se adhieren a√ļn m√°s a las lamas de las persianas. Y es que este es el elemento que peor parte se lleva cuando llueve, ya que solemos bajar las persianas para proteger los cristales. Pero ¬Ņc√≥mo limpiar las persianas y mantenerlas impecables? Y sobre todo: ¬Ņc√≥mo limpiar las persianas por fuera si vivimos en un piso alto?

Parece misi√≥n imposible, pero no lo es. Evidentemente, si tienes acceso directo a las ventanas, la tarea se te facilitar√° mucho porque podr√°s eliminar toda la suciedad de las persianas sin ning√ļn tipo de riesgo. Sin embargo, si vives en un edificio y tienes la vivienda en un primero o una planta m√°s alta, la cosa se complica. Si es tu caso, no te preocupes porque tenemos la soluci√≥n para que puedas limpiar las persianas por fuera sin tener que jugarte la vida encaramado al alf√©izar de la ventana.

Cómo limpiar las persianas por fuera

Vamos a ir por partes. Lo primero de todo es que limpies las persianas por fuera y, una vez limpio este lado, ya sólo te quedará lo más fácil: limpiarlas por dentro. Para limpiar las persianas por fuera debes bajar todo lo que puedas la persiana y ya podrás comenzar.

Fíjate que todas las persianas enrollables tienen un cajón en el que se esconde la persiana cuando la subimos: es el cajón de la persiana. Lo normal es que esté cerrado a presión, aunque también hay casos en que disponen de enganches en la parte delantera para cerrar el cajón o incluso que éste se encuentre asegurado con tornillos. Echa un vistazo al cierre y abre el cajón hasta que tengas ante ti la persiana enrollada.

A continuación, pasa un cepillo de cerdas suaves por toda la superficie del lado de la persiana que tienes ante ti y que irás progresivamente enrollando para avanzar en tu tarea y llegar hasta el extremo inferior. De esta forma, le quitarás todo el polvo que pueda tener adherido a su superficie y harás más fácil la limpieza posterior, ya que si las persianas están muy sucias o tienen mucho polvo, enseguida mancharás el trapo con el que las limpies y te costará el doble de trabajo.

Una vez cepillada, aspira o barre el caj√≥n de la persiana para eliminar toda la suciedad que haya acumulada y ya puedes empezar con la limpieza en s√≠ de la persiana por fuera. Para llevarla a cabo, utiliza una mezcla jabonosa que previamente habr√°s elaborado y a la que a√Īadir√°s vinagre de limpieza o amon√≠aco, depende de tus preferencias (el amon√≠aco es m√°s potente y arrancar√° m√°s grasa, pero depende de lo que t√ļ prefieras). A continuaci√≥n, sigue estos pasos:

Vuelve a bajar la persiana del todo

Moja un trapo, bayeta o cepillo suave en la mezcla jabonosa y pasa por toda la superficie de la persiana que tienes a tu alcance en el cajón

Enjuaga el trapo y vuelve a pasarlo por la zona de la persiana que ya habías limpiado

Enrolla progresivamente la persiana conforme avanzas en tu trabajo

Las √ļltimas lamas no te ser√°n accesibles debes el caj√≥n, pero puedes limpiarlas simplemente doblado el brazo y sac√°ndolo por fuera

Una vez que hayas limpiado toda la persiana por fuera, cierra el cajón y prepárate para la parte más fácil: limpiar la persiana por dentro.

Vuelve a bajar la persiana a tope para limpiar las lamas más altas, aunque conforme avances, habrás de tener cuidado: debes dejarlas lo suficientemente abiertas como para que se vean los agujeros que hay entre medias, ya que es ahí donde especialmente se acumula la suciedad

Limpia lama por lama con una bayeta, un trapo o un cepillo suave con la mezcla jabonosa. Haz especial hincapié en las juntas entre lama y lama

Enjuaga el trapo y p√°salo de nuevo por la zona que acabas de limpiar

Ve subiendo la persiana conforme avances en tu tarea hasta que la persiana esté totalmente limpia

No te vamos a enga√Īar, limpiar las persianas es un trabajo engorroso pero tenemos una buena noticia: no tienes que hacerlo a menudo, basta con que las limpies al menos una vez al a√Īo. Habitualmente se suele hacer en la limpieza general de primavera o incluso en verano porque, al no haber tantas lluvias, las persianas duran m√°s tiempo limpias. Si lo haces cada a√Īo con regularidad, adem√°s, la tarea ser√° cada vez ser√° menos pesada porque la suciedad acumulada ser√° menor y la limpieza ser√° m√°s r√°pida.