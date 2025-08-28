¿Manchas de sudor en el colchón? 3 métodos efectivos para una limpieza completa
Los tres mejores remedios caseros para que acabes definitivamente con las antiestéticas manchas amarillas
Belén Castro
Después de un verano que está batiendo récords y que de momento parece que se quedará con el dudoso honor de ser el más caluroso de nuestra vida, hay muchos hogares en los que la limpieza de cara al invierno que entrará en unos meses desvela el mismo problema: las manchas de sudor acumuladas en el colchón durante estas semanas de calor infernal. Se trata de manchas amarillas provocadas por la sudoración que, al mover el colchón, quitarle el protector o simplemente cambiar las sábanas, quedan al descubierto y nos hacen conscientes de la necesidad de darle solución a este problema de higiene.
Y es que no se trata sólo de una cuestión de estética (que también), sino de un asunto de limpieza que hay que acometer y eliminar para atajar de raíz posibles problemas de salud. No obstante, no todo el mundo sabe cómo darle solución a esta situación, ya que no se trata de algo que limpiemos todos los días. No te preocupes. A continuación te contamos los tres mejores trucos para eliminar las manchas de sudor de tu colchón. ¿Tomas nota?
Cómo limpiar el colchón
Lo primero de todo siempre ha de ser eliminar el polvo y la suciedad superficial con la ayuda de un aspirador. Una vez realizada esta tarea, puedes hacer lo siguiente:
- Espolvorea generosamente bicarbonato de sodio por toda la superficie del colchón y déjalo actuar durante algunas horas. Retíralo con la ayuda del aspirador.
- Si las manchas amarillas del colchón son especialmente rebeldes, emplea un quitamanchas apto para tapicería; es conveniente que primero hagas una pequeña prueba en una esquina del colchón.
- También puedes mezclar una taza de agua templada con unas gotas de lavavajillas o un chorro de vinagre blanco (o incluso los dos). Frota las manchas con esta mezcla y deja secar.
No obstante, debes saber que, si no dispones de funda para el colchón, emplear una te puede ahorrar mucho trabajo. Estas fundas protegen el colchón y son muy fáciles de limpiar: basta con meterlas en la lavadora. Cuando la cambies y le des la vuelta al colchón, aprovecha el momento para cepillarlo en el momento en que lo tengas vertical sobre el somier o el canapé y, así, eliminar el polvo que pueda haber acumulado.
Limpiar habitualmente tu colchón no sólo favorecerá tu descanso, sino que además puede librarte de padecer numerosas alergias. No te lo pienses.
