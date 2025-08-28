Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos

El wc o inodoro es una de las áreas más utilizadas del baño y, por tanto, una de las que tiende a acumular mayor cantidad de bacterias. Por este motivo es muy importante ser meticuloso a la hora de limpiarlo.

Lo más recomendable es limpiar el inodoro al menos dos veces por semana. De esta forma, se eliminan eficazmente las bacterias y los malos olores, evitando de paso que el fondo del wc acumule suciedad inscrutada y se torne negro o amarillo. Si ya ha ocurrido, no te preocupes, puedes dejarlo como nuevo.

Cómo limpiar el fondo del wc

Limpiar y desinfectar el fondo del inodoro es imprescindible para mantenerlo en óptimas condiciones y evitar la proliferación de bacterias. Para acabar con esas manchas amarillas o ese fondo negro en el wc que parece imposible de recuperar, hay varias posibilidades.

A continuación, tres opciones para limpiar el fondo del wc que funcionan y dan muy buenos resultados:

Bicarbonato y agua oxigenada

Es una mezcla perfecta para blanquear que, además, podrás utilizar en más zonas de tu hogar y no sólo en el baño. Para hacerla, prepara una pasta con 100 gramos de bicarbonato y dos cucharadas de agua oxigenada. Aplica la mezcla en las paredes y el fondo del wc con ayuda de un paño o estropajo. Déjala actuar durante 20 minutos, frota con la escobilla y, luego, tira de la cadena. Si deseas un efecto blanqueador adicional, agrega unas gotas de zumo de limón a la mezcla.

Bicarbonato, vinagre y limón

Otros tres productos muy utilizados a la hora de limpiar la casa sin químicos. Y, como antes, no sólo para el baño, sino que puedes emplearlos en multitud de estancias y ocasiones. Para limpiar el fondo del wc, tienes que mezclar un vaso de vinagre de limpieza, dos cucharadas de bicarbonato y el zumo de un limón. Aplica esta mezcla en las manchas del inodoro y déjala actuar durante 30 minutos. Frota con una escobilla y, si es necesario, utiliza un estropajo con guantes para una limpieza más profunda.

Refrescos de cola o Coca-Cola

Los usos de la Coca-Cola para la limpieza del hogar son numerosos. Entre sus 'mágicos superpoderes' no está sólo el de refrescar en un día de calor, sino que también puede ayudarte mucho a la hora de limpiar el fondo del wc y dejarlo reluciente. ¿Cómo? Vierte una lata de Coca-Cola en el inodoro, asegurándote de cubrir las manchas de sarro que deseas eliminar. Deja que actúe durante 30 minutos y, luego, cepilla el interior del wc. Si quieres mejorar los resultados, aplica después una pasta hecha de vinagre y bicarbonato en el interior del wc, frótala con un cepillo, déjala reposar en el fondo del wc para que quede bien blanco y tira de la cadena.

Cómo limpiar el fondo del wc: la Coca-Cola puede ser una magnífica opción.

Para limpiar el fondo del wc, sea cualquier sea el método que escojas, recuerda siempre utilizar guantes de protección durante todo el proceso para cuidar tu piel. Estos métodos te ayudarán a eliminar las manchas marrones, el sarro y las bacterias del fondo del wc, dejándolo impecable y libre de olores desagradables.