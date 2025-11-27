Esquiar en Francia y alojarte en un hotel de diseño: cómo participar en el sorteo que va a revolucionar la temporada

La adrenalina en las pendientes, el ambiente en el après-ski, el aire gélido contra la piel... si te gusta la nieve, esto te va a encantar. Este año, el Pirineo francés inaugura un regalo irresistible para los amantes de la nieve: un sorteo que permite ganar un pase de esquí de dos días para dos personas en Ariège y una noche en el nuevo hotel eco-sostenible y con más encanto en la villa termal de Ax-Les-Thermes. El ganador de este premio disfrutará de una estancia que combina esquí y diseño, en un espacio natural único, que sólo se encuentra al otro lado de la frontera.

La experiencia resume la esencia del Pirineo francés: estaciones de talla humana, termalismo en donde se creó el ski & spa, espíritu “montagnard” con sus tradiciones, su gastronomía y productos locales y donde se descubren los paisajes más espectaculares. En pocas palabras, un viaje al alma del Pirineo. Para participar, sólo tienes que completar el formulario para recibir el newsletter del Pirineo francés en español con los mejores planes de esquí y experiencias en la nieve y que encontrarás en este enlace.

Cuál es el premio para el ganador

El afortunado que se lleve el premio podrá elegir fecha en el mes de enero para disfrutar de dos días en Ax-3-Domaines junto a un acompañante. Para completar la jornada, el premio incluye una noche en el nuevo Hotel Mercure, que combina diseño con el encanto del Châteaux de Villamur y donde se dan cita el esquí, la libertad, el cuidado del entorno natural y el aire puro.

Un hotel clásico en Ariège / Abaca Press / Antoine Heusse

5 paradas si vas a esquiar en el Pirineo Francés

Quien pone un pie en las pistas de Pirineos lo nota enseguida: aquí esquiar significa integrarse con la naturaleza. El lado galo reúne 38 estaciones de talla humana, 16 centros termales, pueblos preciosos y rincones naturales que parecen intocados.

Ax-3-Domaines: pistas, termas y château

El primer gran plan del invierno es precisamente el que protagoniza el sorteo: la experiencia completa de Ax-3-Domaines. Aquí es posible abrir pistas con los esquís en el “Ski Patrol Immersion”, relajarse después en los nuevos tratamientos de Les Bains du Couloubret, la famosa villa termal de Ax-les-Thermes, y rematar el día durmiendo en el nuevo Hotel Mercure – Châteaux de Villamur, que promete convertirse en uno de los alojamientos más deseados de la temporada.

En la cercana Guzet, la postal perfecta del invierno es el Sunset Picou, una bajada al atardecer; y por la noche, en Le Chioula, las excursiones con raquetas terminan con cena tradicional en una cabaña iluminada por velas.

Luchon Superbagnères y la nostalgia elegante de los pueblos termales

En Haute-Garonne, Bagnères-de-Luchon sigue siendo uno de los pueblos más bonitos del Pirineo francés, ahora conectado a España también por vía férrea. Desde allí, la telecabina Cremaillère Express asciende a Luchon Superbagnères, mostrando una panorámica de los trece picos de 3.000 metros, incluido el Aneto. El forfait permite sumar dos horas en el centro termal Ressources & Vous, hogar del famoso Vaporarium romano del siglo II. Este invierno, además, la estación de Le Mourtis celebra 60 años, consolidándose como destino ideal para aprender a esquiar.

Pic du Midi: donde la nieve toca las estrellas

En Hautes-Pyrénées, el Pic du Midi celebra 25 años abierto al público y es, sin duda, una visita obligatoria al menos una vez en la vida. Desde el teleférico de La Mongie se alcanza su cima de 2.878 metros, donde se alza el segundo observatorio astronómico más alto de Europa y la primera Reserva Internacional del Cielo Estrellado de la región. Allí se encuentra también el estremecedor Ponton du Ciel, una plataforma acristalada sobre el vacío. Para los más aventureros, el bautismo de escalada en hielo o el fuera pista de 10 km son experiencias únicas.

El teleférico asciende al Pic du Midi / Roger Rovira Rius

Artouste y Gourette: el esquí más natural

En Béarn Pyrénées Pays-Basque, dos estaciones se disputan la corona de la autenticidad: Artouste, la primera estación del Pirineo francés sin nieve producida y 100% natural, con su “Terrasse de la Sagette” (spa, champán, quesos y vistas imponentes), y Gourette, donde en 1903 un hombre se calzó por primera vez unos esquís en todo el Pirineo. Hoy, ambas ofrecen experiencias para recordar: rutas con raquetas, paisajes abiertos y puestas de sol contempladas desde una máquina pisa-nieve.

Trio Pyrénées: un forfait, tres maneras de sentir la nieve

En el Pirineo oriental, el dominio de las Neiges Catalanes reúne Formiguères, Espace Cambre d’Aze y Porté-Puymorens, tres estaciones muy distintas bajo un mismo forfait. Bosques que llevan hasta lagos glaciales en Formiguères; una nueva pared de escalada en hielo en Cambre d’Aze; y la naturaleza más salvaje en Porté-Puymorens, una de las pocas estaciones donde probar el esquí-parapente y donde la nieve alcanza acumulaciones récord.

Un invierno para ganarlo todo

El Pirineo francés demuestra cada temporada y en cada pista que la nieve tiene muchas formas de vivirse. Puede hacerse bajo un cielo estrellado, frente a una cumbre legendaria o recuperando la tradición. Y este año, además, tenemos la posibilidad de hacerlo gratis gracias a un sorteo que resume su filosofía: esquí, relax y una noche en el alojamiento más esperado de la temporada. ¿Te apuntas a este pequeño gran lujo?