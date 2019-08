Quentin Tarantino. Los Ángeles era una fiesta

Sharon Tate devuelta ala vida por Margot Robbie no es más que la famosa vecina de al lado. Tarantino otorga todo el protagonismo a los que, de haber existido, no hubieran sido más que secundarios en aquel espeluznante caso que marcó en rojo el año 1969: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de televisión que aspira a dar el salto al cine, y Cliff Booth (Brad Pitt), su doble de acción, que vive en un miserable remolque, y va siempre a ídem de su mejor amigo. Érase una vez en Hollywood€ (2019) es, en definitiva, una buddy movie muy Varón Dandy, como las de aquella época, cuando Hollywood estaba a punto de renovarse –con películas como Easy Rider estrenada ese mismo año–, y las teleseries no tenían el prestigio de hoy.