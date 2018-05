La delgadez de Alejandra Rubio desata la polémica

Alejandra Rubio ha viajado hasta la tierra de su madre Terelu Campos, junto a su novio Álvaro para descansar después de haber acabado su etapa en el instituto, como recoge la revista Rumore.



Las playas de Málaga han vivido la complicidad entre el DJ y la joven Campos, que acaba de cumplir la mayoría de edad. Juegos, risas, besos y abrazos demuestran que la pareja está en una nube de la que será muy difícil bajarles.





Siempre?? Una publicación compartida de ALX (@alerubioc) el 3 Abr, 2018 a las 12:17 PDT

Hell Una publicación compartida de ALX (@alerubioc) el 5 May, 2018 a las 4:32 PDT

Pero no todo van a ser alegrías para Alejandra, una vez convertida en personaje público la fama también puede ser muy dura. Los rumores que hace unas semanas Alejandra tuvo que desmentir, vuelven a coger más fuerza.Hemos podido ver a la joven en bikini, dejándo a la luz la delgadez de la que tanto se ha hablado recientemente, incluso se le pueden ver las costillas marcadas en una fotografía.: "Me parece muy fuerte la gente que me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación como es la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella", sentenciaba la joven en su perfil de Instagram.