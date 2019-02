Katy Perry y Orlando Bloom anuncian su compromiso

La cantante estadounidense Katy Perry y el actor británico Orlando Bloom anunciaron hoy en la red social Instagram que se han comprometido.



Ambos artistas compartieron hoy en sus perfiles oficiales de Instagram una fotografía en la que Perry aparece con un gran anillo cubriéndole la cara y en donde Bloom se encuentra a su lado.





Según la revista People,aunque al año siguiente rompieron su relación y permanecieron separados durante unos meses antes de reconciliarse.Perry (Santa Bárbara, EE.UU.,1984) esSu exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).Por su parte, Bloom (Canterbury, Inglaterra, 1977)en la que interpretó al elfo Legolas.En su trayectoria también sobresalen los filmes de la saga 'Piratas del Caribe' y los dramas históricos 'Troya' (2004) y 'El reino de los cielos' (2005).