Alba Carrillo incendia las redes con su respuesta a Courtois y al Real Madrid

Cuando parecía que Alba Carrillo habría vuelto a encontrar la felicidad, la situación se da la vuelta y la modelo vuelve a protagonizar una de sus llamativas explosiones y abandono de las redes sociales, aunque esta vez no cargando contra Fonsi Nieto ni Feliciano López, sino contra el Real Madrid y el que habría sido su amigo especial Courtois.



A las continúas críticas de la afición del Real Madrid, que han culpabilizando a Carrillo de los malos resultados del equipo galáctico, se suman las polémicas declaraciones del portero en las que desmiente su relación con la modelo. Esto ha provocado una bomba y que Alba explote en su cuenta de Instagram.

"Me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mi es una p... masacre", empieza la colaboradora de televisión, que continúa: "Hinchas de fútbol, pajilleros dolidos, demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad".



Y va más allá y hace responsable al futbolista de la polémica situación: "Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mi están generando". Y para rematar carga contra el equipo blanco: "Al Real Madrid, decirle que, si es posible, deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer", ha sentenciado Alba Carrillo.





Unas declaraciones que han sentado muy mal a los aficionados del Real Madrid y que habrían supuesto el punto final de la relación entre Alba y el checo.