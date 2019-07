Aparece el cuerpo sin vida del tío de Maggie Civantos

El 26 de junio, la actriz Maggie Civantos publicaba en su perfil de Instagram la fotografía de su tío desaparecido desde hacía ya una semana. Lo cierto es que estos días han sido terribles para ella y para toda su familia ya que no sabían nada del paradero de su familiar. Este viernes ha sido encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido en el maletero de un coche en la localidad malagueña de la Victoria.



La Policía Nacional llevaba a cabo una investigación para encontrar -con esperanzas de que fuera con vida- al hombre de 66 años desaparecido en Málaga el 20 de junio que se había ido en su coche, sin documentación y sin móvil para poder localizarle. Días más tarde se ha encontrado su cadáver en el maletero de un coche. Al parecer sin signos de muerte violenta, según la Guardia Civil. Ahora solo queda esperar a los resultados de la autopsia para que dictaminen cómo murió el tío de Maggie Civantos.



La actriz puso hace días en su cuenta de Instagram la foto de su familiar con el siguiente mensaje: "Es mi familia. Y no saber nada de él desde hace una semana es terrible. Difusión por favor, si alguien lo ha visto que avise a la policía" establecía Maggie Civantos. De momento la intérprete no se ha mencionado al respecto pero ha recibido ya muchos mensajes por redes sociales que han empatizado con ella.