Milla Jovovich será madre por tercera vez

La actriz Milla Jovovich está de celebración. Ayer mismo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con una incipiente barriguita envuelta en una ajustado vestido negro de encaje. Efectivamente, Jovovich está esperando su tercer bebé y finalmente se ha sentido preparada para compartirlo con el mundo, como bien explica en el post que acompaña a la foto.



"¡Embarazada de nuevo! Después de descubrir que estaba embarazada hace trece semanas, tuve una mezcla de sentimientos que iban desde la alegría total hasta el absoluto pavor", comienza explicando. En su caso, los miedos no son los típicos infundados por el simple hecho de quedarse embarazada. La actriz confesó hace tres meses que dos años atrás sufrió un aborto durante un rodaje cuando estaba en su cuarto mes de gestación. La actriz tuvo que dar sola a luz en un hospital desconocido y sin ser anestesiada, un hecho que le provocó una dura depresión. Pero, Jovovich no quiso recurrir a la medicación y se esforzó en mantener hábitos de vida saludables y positivos, aislándose durante una temporada del mundo exterior y saliendo adelante gracias a la necesidad de ser fuerte por sus hijas. "Debido a mi edad y la pérdida de mi último embarazo no quería apegarme a este potencial bebé demasiado rápido. Obviamente no ha sido divertido y los últimos meses mi familia y yo hemos estado viviendo entre agujas y alfileres esperando la llegada de diversos resultados médicos y pasando la mayor parte de nuestro tiempo entre consultas y doctores", continúa diciendo Milla.





Afortunadamente, las cosas parecen ir viento en popa en esta ocasión.: "Gracias a Dios en una prueba ADN descubrimos que hemos sido bendecidos con otra niña. Como sea, ¡deseadnos suerte al bebé y a mí! Os mando mucho amor y os mantendré informados sobre mi progreso", finaliza la actriz.