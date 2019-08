Katy Perry, acusada de acoso sexual por un modelo

En una época en la que se está tratando de visibilizar cualquier tipo de abuso, ya sea hacia un hombre o una mujer, no es de extrañar encontrar diariamente confesiones que acusan a famosos de malas conductas sexuales. En este caso, la afectada por el tema ha sido la cantante Katy Perry.



Habiéndose cumplido nueve años de la publicación de su single Teenage dreams, Josh Kloss, el coprotagonista del videoclip, ha querido romper su silencio y hablar de todo lo que sucedió mientras grababan ese vídeo. El modelo ha recurrido a su cuenta de Instagram para narrar lo que supuso para él trabajar con Katy Perry, con todo lujo de detalles.



"Al principio ella era genial y amable. Pero, cuando otras personas estaban cerca, era fría como el hielo, incluso llamó al acto de besarnos 'asqueroso' frente a todo el set mientras filmábamos. Estaba bastante avergonzado pero continuaba dando todo de mí, mientras mi ex estaba ocupada engañándome y mi hija era tan solo un bebé; sabía que tenía que soportar todo por su bien", comienza explicando Kloss, utilizando una fotografía del videoclip como apoyo visual.



"Después del primer día de rodaje, Katy me invitó a un club de striptease en Santa Bárbara. Decliné y le dije: 'Tengo que volver al hotel y descansar, porque este trabajo es todo lo que tengo ahora'", continúa el modelo. Tras esta experiencia, Josh y Katy se vieron un par de veces más, una de ellas en una fiesta de cumpleaños, donde él llego acompañado por una amiga que se moría por conocer a la cantante.



"Cuando la vi, nos abrazamos y ella seguía siendo mi amor platónico. Pero, cuando me volví para presentarle a mi amiga, ella apartó mi sudadera y ropa interior de Adidas lo más que pudo para mostrarle mi pene a un par de sus amigos y toda la multitud que había alrededor. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?", continúa diciendo. "Digo esto porque ahora nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres poderosos son perversos, pero las mujeres con poder son igual de desagradables", añade.



En esa misma publicación, Kloss ha contado como los representantes de Perry le obligaron a no hablar en público sobre la cantante e incluso llegaron a editar y responder entrevistas en lugar del modelo. Josh se convirtió en un símbolo durante toda la gira de Katy, mostrándose sus escenas grabadas para el videoclip en multitud de conciertos e incluso en el DVD de la gira. "Feliz aniversario a uno de los trabajos más confusos, agresivos y menospreciadores que he hecho", finaliza el modelo.



La repercusión de sus palabras

Ante tal confesión, era de esperar que los fans y amigos de la cantante saltasen a la yugular de Kloss. Entre los comentarios de la publicación se puede leer una diversidad de críticas hacia el modelo, acusándole de estar enamorado y obsesionado de Katy Perry desde el inicio de su relación profesional,y acusándole también de buscar fama y mancillar la reputación de la cantante. Entre ellos, el diseñador Johnny Wujek y el influencer Markis Molinari, ambos amigos de Perry, son dos de los que han saltado en defensa de la cantante.Aun así,y este ha terminado publicando dos fotografías más, la primera criticando a todos aquellos que le llaman mentiroso: "Para todos esos jóvenes que defienden a su reina por aquí, les felicito de corazón por sus comentarios, que buscan proteger a alguien a quien idolatran. Kim Kardashian y Kris Jenner son dos poderes con mucho más poder que Katy ¡Y ME TRATARON CON RESPETO! Quizá deberíais de darles vuestra lealtad".La segunda publicación es un supuesto correo con los representantes de la cantante, donde le explicaban como responder a una entrevista que iba a realizar Kloss tras el éxito del videoclip. Junto a las fotos ha añadido otra profunda confesión, defendiéndose de todos aquellos que dudan de sus palabras: "Escuché y fui un buen chico. El miedo se queda contigo cuando te censuran para proteger la imagen de otra persona. A cambio, eres tratado como una prostituta y expuesto frente a un grupo de sus amigos y otras personas al azar. Entonces te sorprendes y terminas bloqueándolo (lo que te gustaría decir) porque ves las caras felices de miles de niños cantando las positivas letras que ella canta. Y tu mente está atrapada entre la opción de hacer tu trabajo y proteger su imagen o ser honesto y ayudar al diálogo global sobre el poder y el abuso. Y escuchas una y otra vez, y un millón de veces más, que", explica Kloss."Amigos, nos expongo a ambos para haceros crecer e iluminaros. No quiero dinero por esto. No quiero fama, es por eso que hice de tripas corazón y seguí trabajando, y seguí apoyando la imagen del 'Teenage dream'", finaliza el modelo. Ahora solo queda esperar ao sus representantes, que aún no se han pronunciado al respecto.