Kiko Rivera rompe con su hermana tras amenazarle con desvelar su infidelidad

Kiko Rivera está de estreno. El Dj ha inaugurado una nueva discoteca en Sevilla con el cariño y el calor de los suyos. Una celebración empañada por las últimas informaciones aparecidas en 'Sálvame' sobre él y su hermana Chabelita. Y es que según Kiko Hernández, Isa Pantoja trató de chantajear a su hermano con un supuesta infidelidad de él con una mujer muy conocida en Mediaset.

Una decisión que habría tomado a raíz del pasado cumpleaños de Isabel Pantoja, cuando Kiko decidió invitar a Omar Montes, ex de Isa, a Cantora: "Cuando ve que la situación con su hermano e Irene se complica, su único objetivo es que esta información llegue a un medio de comunicación, a cualquiera, pero que llegue para que lo saquen".

Anunciada esta tormenta, Kiko Rivera tiene claro que no quiere saber nada más de su hermana y que, al final, ella es la que se quedará sola.

¿Cómo te encuentras, son días polémicos?

Yo me encuentro muy bien, es un día de felicidad, está toda la gente que quiero, otros no han podido venir, amigos, familiares, gente de aquí de Sevilla, gente de fuera...

¿Tu madre?

No, está un poco ocupada, este miércoles tiene un evento en Mediaset y no puede estar aquí.

No ha venido tu hermana.

Mi hermana está invitada.

Estos últimos días igual no querías que viniera.

Está invitada por compromiso.

¿Qué te parece eso que han dicho de que os han estado chantajeando un poco?

Es una historia de nunca acabar. Ella está sobrepasando los niveles, es decir tú puedes tener una riña con tu hermana, con tu madre, con un amigo pero hay niveles que o se deben de pasar y ella los está sobrepasando. La pena de todo esto es que al final se va a quedar sola, en la vida lo más importante que hay es la familia. La familia hay que cuidarla día a día, hay que estar con las madres, con los padres, con los abuelos, con los hermanos y mi hermana eso no lo sabe hacer y eso está utilizando unos comentarios bastante duros.

¿Crees que hay solución, Irene ha dicho que es punto y final?

Para mí también, ya se ha metido en terrenos pantanosos.

¿Crees que va a parar?

Yo creo que no, ha decidido vivir de esta manera. Todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera y bueno...

¿Tu madre está sufriendo?

Mi madre está sufriendo mucho, todos estamos sufriendo pero llega un momento en el que hay que pasar página.

No se te ocurre levantar el teléfono y decirle ya.

¿Cuántas veces más? Yo estoy cansado ya. Uno tiene su paciencia y se agota. Es como si yo ahora aquí me pusiera a llorar porque mi madre no viene.

Ha dicho que tenéis que cuidar vuestro matrimonio.

Sí lo cuidamos, mira. (Se besan)

¿Apoyas a Irene y sus comentarios?

Por supuesto que sí. La familia es lo primero por y para siempre.