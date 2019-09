Francisco Rivera confirma el distanciamiento con su hermano Cayetano

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el posible distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera. Ahora y por primera vez habla uno de los implicados, confesando que la relación no se encuentra en su mejor momento. Tal y como se venía apuntando en los medios.

El hijo mayor de Carmina Ordóñez se sentó este miércoles en el programa de Toñi Moreno, 'Aquellos maravillosos años', y la presentadora abordo el tema de la ausencia de Cayetano en la Goyesca de Ronda, celebrada el pasado 31 de agosto. "Sé lo buen hijo que fuiste y lo buen hermano... Me da rabia la imagen que algunas personas tienen de ti porque eres lo contrario", empezaba la presentadora, que continuaba: "El otro día toreaba Cayetano en Murcia y leo en la prensa local que le hubiera encantado estar en Ronda, pero que el empresario no se había puesto en contacto con él. Me dio un pellizco... el empresario eres tú, su hermano, ¿qué está pasando? Puedo entender lo que pase con Kiko, pero con Cayetano...", sentenciaba Toñi poniendo sobre la mesa el problema entre ambos hermanos.

Aunque el tema incomodaba a Francisco, defendía: "Nada, organizar la Goyesca es una responsabilidad, hablé con él... es que hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros, no creo que la televisión sea el sitio. Él sabe la verdad perfectamente y no debería decir esas cosas", asegura.

A pesar de que el distanciamiento es palpable, Francisco ha querido dejar claro el cariño que tiene por su hermano: "Es mi hermano pequeño... cómo no lo voy a querer. Ahora mismo me llama y me dice que me necesita y te digo: 'Toñi, adiós'", asegurando que entre ellos no ha habido malentendidos, sino que: "Yo creo que en la vida tienes que tomar decisiones y asumir las consecuencias. Profesionalmente él me habla como empresario y yo le hablo como torero... pero que no haya toreado en Ronda no significa que no vaya a torear nunca más allí, además está haciendo una temporada fantástica. A mí me haría mucha ilusión que volviera a torear en Ronda, pero dos partes no se ponen de acuerdo si una no quiere", sentencia.

Toñi seguía preguntando por el tema, intentando descubrir cuanto tiempo llevan los hermanos sin hablarse, a lo que Francisco explicaba: "No sé decirte, pero es mucho menos. Todo siempre es menos malo de lo que parece que es. Y luego la prensa, entiendo que tiende a agrandar todo... parece que se va a acabar el mundo y luego no se acaba nada", asegurando que le gustaría pasar una navidad todos juntos "Sí, si fuera divertida".

Además Fran ha recordado a su madre y asegura que: "Muchas de las cosas que están pasando pasan porque no está mi madre. Mi madre era una columna y un eje, vivíamos en un matriarcado".

Una triste noticia de la relación entre los hermanos que se conoce cuando se cumplen 35 años de la trágica muerte de su padre, Paquirri, y que se suma a los rumores de mala relación entre las mujeres de ambos, Lourdes Montes y Eva González.