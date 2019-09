Ricky Martin anuncia que volverá a ser padre por cuarta vez

Cuando Ricky Martín dijo que estaba deseando tener una gran familia lo decía en serio. El cantante y su marido, el artista Jwan Yosef han anunciado que están esperando su segundo hijo, o hija, juntos. Fue Martin quien lanzó la noticia durante Campaña de Derechos Humanos en Washington, evento en el que fue galardonado por el Premio Visibilidad.

El cantante acudió a la gala junto a su marido y sus dos hijos previos al matrimonio con Jwan, Matteo y Valentino, y aprovechó para dedicarles unas palabras de amor a todos ellos, y a su pequeña Lucía: "Jwan, te quiero. Mis preciosos Valetino y Matteo, que también están aquí, os amo con todo mi corazón. Sois mi fuerza, me inspiráis todos los días y sois mi motivación para seguir haciendo lo que hago. Sois unos niños increíbles. Sois maravillosos, os quiero. Lucía, mi niña, que no está aquí con nosotros porque se ha quedado en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida", dijo. La pequeña, de diez meses, es hasta ahora la hija más protegida públicamente del cantante, a diferencia de Matteo y Valentino, quienes han participado en la vida y redes sociales de su padre prácticamente desde su nacimiento.



Una familia cargada de felicidad

La sorpresa llegó después, cuando Martín anunció la inminente llegada de un nuevo bebé a la familia: "Y, por cierto, tengo que anunciar que ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando! Me encantan las familias grandes", gritó emocionado el cantante, levantando al público en aplausos y felicitaciones. Lo que no se sabe es cuando llegará al mundo la criatura, pero, la poca diferencia entre el nacimiento de Lucía y este futuro bebé deja claro que los papás quieren que sus hijos no se lleven demasiada edad y puedan compartir un vínculo tan especial como el que une a los gemelos Matteo y Valentino.

El futuro integrante de la familia se convertirá en el segundo hijo que Jwan y Ricky crían en común como padres, aunque el puertorriqueño ya tiene experiencia previa con los niños, sobre todo si tenemos en cuenta que Valentino y Matteo, de once años, fueron criados exclusivamente por el cantante. Ahora solo queda saber si el futuro bebé Martin-Yosef será una niña o un niño, dejando a la pequeña Lucía como la única niña mimada de sus papás.