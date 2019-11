Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez destacan en la alfombra roja de los EMAs

El futbolista Cristiano Ronaldo se ha convertido con su inesperada aparición en la alfombra roja de los European Music Awards (EMAs) 2019 de MTV en la gran estrella del desfile de celebridades previo a la ceremonia de entrega que se celebra en la capital hispalense.

Al Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de la ciudad ha llegado el jugador de la Juventus de Turín como acompañante de su pareja, la modelo jacetana Georgina Rodríguez, presentadora de uno de los galardones de la gala, ella de azul eléctrico y él en un traje rojo con zapatillas deportivas blancas.

La pareja no ha sido en cualquier caso la única que ha acaparado los flashes y preguntas de los medios en este previo de la gala, que ha contado además con dos de las principales nominadas, Rosalía y Halsey, competidoras ambas por el European Music Award al 'mejor look'.

Ha sido precisamente en este tramo del evento cuando se ha desvelado que dicha distinción ha ido a manos de la camaleónica estadounidense, vestida para la ocasión como "un homenaje al personaje de Kate Winslet en 'Titanic'", ha revelado a Efe.

Sin hacer declaraciones sin embargo ha pasado Rosalía como una exhalación, con un conjunto de crop top y pantalón negro con lunares, rematado con una chaqueta blanca también con topos oscuros.

No han faltado los candidatos al premio a mejor artista español Amaral (con un diseño personal de la cantante hecho por Alfredo Moreno y Sergio Martínez) o Carolina Durante, ni tampoco la ganadora del mismo, Lola Índigo, espectacular en un vestido con varias capas de tul rosa diseñado por Víctor Von Schwarz.

"Después de la suerte que he tenido en mi vida con los concursos, no me podía esperar para nada este premio", ha dicho exultante la exparticipante de 'Operación triunfo' y 'Fama, ¡a bailar!', antes de revelar que su próximo sueño pasa por cerrar una colaboración "con un artista internacional".

Para amenizar la espera, ha habido música en este impás de los EMAs, la de la intérprete mexicana Sofía Reyes y la de Pablo Vittar, artista y "drag queen" brasileña, feliz de que su misma presencia en esta gala suponga un ejemplo del cambio operado en la industria de la música para la visibilidad de las personas LTGB.

"Ellos demuestran que uno puede ser lo que quiera", ha señalado en su apoyo Becky G, que en diciembre actuará en Madrid en una fiesta enfocada en el público homosexual y que esta noche, como conductora de la gala, se ha presentado sin pijama (como en su canción), pero radiante en un vestido rojo.

Si los aplausos son un testimonio fiable de popularidad, la de los 'influencers' va en aumento, como su presencia en este tipo de eventos, con rostros célebres de este ámbito como Álvaro Mel, Lola Lolita y Dulceida a la cabeza de todos, con un vestido corto en blanco roto.