La mujer de Santiago Abascal denuncia un "linchamiento" en redes sociales

La influencer alicantina Lidia Bedman denuncia un "linchamiento" en redes sociales dirigido a ella y a sus hijos por ser la esposa de Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox.



"'Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta, guarra, gora ETA ...' estos son algunos de los mensajes que he recibido. (...) La educación y el respeto es algo que algunos nunca aprendieron, ni son capaces de aprender. ¿Cómo llamamos a este linchamiento? ¿Violencia feminista? Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres. Se les llena la boca de tolerancia, respeto y libertad y actúan como energúmenos llenos de bilis y odio", afirma la influencer de Alicante. "Me llaman facha, dibujan monstruos y los únicos que desean monstruosidades son ellos, incluso para los niños", añade.



La esposa de Abascal también señala que se le ha excluido de contratos profesionales por ser "'mujer de' y no Lidia Bedman". "Pero esto no es machista, ¿verdad ?", se pregunta la influencer que, hasta hace poco, no mostraba frecuentemente al líder de ultraderecha en sus redes sociales ni suele hacer mención a la política.





Aunque Lidia Bedman no salió al balcón de la sede de Vox para celebrar los resultados de su pareja en las elecciones generales, la bloguera alicantina sí que hizo uso de su Instagram para felicitar a Abascal. "Enhorabuena mi amor #EspañaSiempre #VivaEspaña #sinmiedoanadanianadie #equipo", escribió junto a una fotografía de los dos.Aunque Lidia Bedman no salió al balcón de la sede de Vox para celebrar los resultados de su pareja en las elecciones generales, la bloguera alicantina sí que hizo uso de su Instagram para felicitar a Abascal. "Enhorabuena mi amor #EspañaSiempre #VivaEspaña #sinmiedoanadanianadie #equipo", escribió junto a una fotografía de los dos.