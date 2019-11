Luismi 'El Chatarrero' y la sombra de la infidelidad con Ágatha Ruiz de la Prada

Terremoto en el quiosco rosa. "Lecturas" lleva a portada unas fotos de Luismi "El Chatarrero", novio de Ágatha Ruiz de la Prada, abrazando a otra en la calle. "Se divierte con una ex de Kiko Rivera", titula la revista, donde aseguran que el empresario no ahorró gestos ardientes con la chica, Marcia di Lele. Si se avecina o no un nuevo disgusto sentimental para Ágatha está por ver. La diseñadora tardó en digerir los cuernos de Pedro J y ahora la sombra de la infidelidad la persigue de nuevo. Aunque lo de Luismi no es es nuevo.

De lío en lío va la modelo María Jesús Ruiz, quien acaba de descubrir que Curro, el "hombre de su vida" con el que se iba a casar, está ya casado. Iban a pasar por el altar en fin de año en Nerja. La chica posa con cara compungida para "Lecturas", donde también abren hueco para Hugo Castejón, quien confiesa que tiene pesadillas y sueños de que le atacan tras pasar por GH Vip. El cantante no lo pasó muy bien con Mila Ximénez. Menos mal que siempre está Tamara Falcó para endulzar el quiosco rosa. La chica habla de su paso por MasterChef, del que está a punto de conocerse el ganador (en los mentideros adelantan que será precisamente la hija de Isabel Preysler). Ella disfrutó el programa, pero también le resultó "duro".



"Hola" ha inaugurado la Navidad con Pilar Rubio. La presentadora posa en medio de velas, espumillón y enfundada en un vestido de "brilli brilli" para contar cómo son las fiestas en su casa, cómo lo pasa con los niños, qué hace con su marido Sergio Ramos, etcétera. Los niños siempre dan alegría y así lo han demostrado en Mónaco, donde en el reciente día de la fiesta nacional los nietos de Carolina y los hijos de Alberto destacaron en el balcón del palacio. La revista ha pillado a Carolina Herrera (hija) con Fernando Bosch, un acaudalado empresario argentino con el que ya se la había visto hace un tiempo. Misterio para contar un "cambio en la vida" de Elsa Pataky: en portada lo anuncian pero no concretan. Y también anuncian las "confesiones" del torero Gonzalo Caballero: "Lo que nunca ha contado sobre su grave cogida y su relación con Victoria Federica".

El culebrón de Rociíto con sus hijos y su exmarido no tiene fin. "Semana" relata que la mujer de éste, Olga Moreno, está "contra las cuerdas" por los problemas que le puede acarrear su última entrevista para hablar de Rocío Flores, hija de la primera. Y más pildoritas: Iñaki Urdangarín podrá pasar la Navidad en casa; René Ramos, hermano de Sergio, va a ser padre; Carlota Corredera dice que se ríe de las "barbaridades" que la gente dice de ella; y Diego Matamoros cuenta que su padre quiere que se divorcie.

En "Diez Minutos" reina Isabel Pantoja: "Recupera la sonrisa con sus nietos". La tonadillera recibió un homenaje en Sevilla y allí se rodeó de familia y amigos, aunque no estuvieron todos pues faltó Chabelita. La revista recoge que Gloria Camila, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, ha demandado a Kiko Jiménez, un exnovio. Julio Ruz, expareja de María Jesús Ruiz, asegura que lo de ella con Curro (el que está casado ya y no puede por tanto hacerlo con ella) es un montaje. Y la "chica ye ye" española se nos hace grande: Concha Velasco cumple 80 años.