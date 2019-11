Concha Velasco cumple 80 años a pleno rendimiento

Concha Velasco, cumple 80 años. La gran dama de la escena que ha cautivado por ser de lo más polifacética sigue trabajando a pleno rendimiento. Y es que las tablas van en sus venas.

La Chica Yeyé es una mujer de armas tomar y, tras pasar varios días ingresada en el hospital debido a una neumonía el año pasado, reaparecía poco después de lo más sonriente y totalmente recuperada en el estreno de la obra de teatro 'El Funeral'. Porque el espectáculo, como dicen los artistas, tiene que continuar.

La viuda de Paco Marsó ha demostrado siempre que es una verdadera amante de su trabajo y que es eso lo que la mantiene activa a su edad.

"Volver al teatro La Latina, en el que he tenido tantos éxitos.... Yo estrené el teatro La Latina cuando lo compró Jesús Cimarro, con 'La vida por delante', con el que tuve gran éxito a nivel profesional y a nivel personal",.

"Después hicimos 'Yo lo que quiero es bailar', que fue un musical sobre mi vida. El teatro La Latina para mí es mi casa", confesaba en una entrevista.

Conchita Velasco, como la llamaban y llaman sus amigos de profesión, tiene las cosas muy claras: "Yo que quieres que te diga, tenemos una media. Mi padre murió con 86 montando a caballo. Mi madre murió con 74. La media es que voy a morir con 81-82. Nos vamos a morir todos, tenemos que ir acostumbrándonos a ello. Yo prefiero morirme de risa, por eso llevo también lo de las enfermedad con 'el funeral'. Yo pedí en el hospital que me pusieran a Buenafuente", explicaba.

Femenina de por vida, Concha Velasco recordaba en esa entrevista: "No, no, porque yo no quiero estar fea. Yo creo que he llegado al límite de la belleza de mayor. Yo quiero ser una señora mayor pero coqueta y mujer toda la vida".

La madre de Manuel y Paco Marsó siempre ha sido una adelantada a su tiempo y Las chicas de la Cruz Roja abrían camino a otras muchas mujeres con sus estilismos en la calle... Jerseys ajustados y minifaldas: "Yo cuando tenía tu edad no solo iba así, sino que iba a más. Pero era un momento en el que te metían en la cárcel. Yo fui en el año 58 al festival de San Sebastián así y me detuvieron. Qué suerte tienes".

Ahora La Chica de la Cruz Roja, La Chica Yeyé es también una Chica del Cable, ¡Felicidades!