Plácido Domingo: "Han querido derribarme en 5 minutos"

Plácido Domingo actuó este lunes en el Palau de les Arts de Valencia por primera vez en España, tras el escándalo de los supuestos abusos de acoso sexual en Estados Unidos que comenzaba el 13 de agosto de 2019 tras el desvelo de Associated Press.

Acusado por 20 mujeres, el tenor español, anunciaba su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles, después llevar como director del ente desde 2003 y haber estado vinculado a la institución desde su creación hace tres décadas.

"Mientras continúo trabajando para limpiar mi nombre, he decidido que lo mejor para los intereses de la Ópera es que dimita como su director general y que me retire en este momento de las actuaciones programadas", explicaba Domingo tras tener que suspender un concierto.

Sin embargo, el tenor español sí que ha actuado en Europa. Viena, Zurich, Salzburgo y Valencia han sido los lugares donde se ha podido ver al barítono perjudicado.

El tenor interpreta en Valencia al protagonista de la tragedia lírica 'Nabucco'; la ópera de 'Verdi' en cuatro partes y libreto en italiano de Temistocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra 'Nabuchodonosor', de Anicète Bourgeois y Francis Cornue.

Estando ya en España, el periodista Rubén Amón, ha podido hablar con él después de las escandalosas acusaciones. Unas acusaciones que siempre ha negado y de las que se defendía anteriormente alegando que "eran otros códigos".

Cuatro meses después, el tenor con la voz abatida explicaba: "Hay un contexto social muy concreto, importante. El impacto es enorme por las redes sociales". "Después de 60 años de carrera han querido derribarme en 5 minutos. Ni el paso del tiempo, ni las enfermedades que he padecido, ni el deterioro de la voz me habían puesto en peligro. Ahora sí lo pretenden hacer unas acusaciones de acoso infundadas", se queda sorprendido el marido de Marta Ornelas.

"Nunca relativicé el abuso o el acoso, nunca abusé de una mujer ni la acosé", declaraba. "He piropeado y he sido galante, pero siempre en los limites de la caballerosidad", exponía Plácido Domingo. "Nunca he truncado la carrera de nadie ni prometí un papel a cambio de favores", setenciaba con la voz truncada.