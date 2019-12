Antonio David tira balones fuera sobre los problemas legales de su hija Rocío

Antonio David Flores se ha visto envuelto en la trama amorosa de Gianmarco y Adara. La grabación de una conversación telefónica entre el italiano y la ganadora de Gran Hermano VIP 7 ha salpicado de lleno al ex de Rocío Carrasco.

A su llegada a Madrid, el exconcursante se defendía y pedía tiempo para aclarar toda la situación en su actual programa, 'Sálvame'. Muy enfadado, Antonio David aseguraba que Gianmarco era un falso y que le había acusado a él de haberle incitado a grabar la conversación sin ningún fundamento, pues, según dice, el que mueve los hilos de Gianmarco es su hermano mayor Luca: "Se dijo que yo le tenía manipulado o que influyo sobre él y quien toma las decisiones es su hermano".

"Cuando se sentó aquí mintió. Así que Gianmarco, falsini, autoriza la llamada para que la gente la escuche y para que quedes en evidencia, que no le dices la verdad ni al médico", explicaba horas más tarde en 'Sálvame'.

Este no es el único frente del malagueño. La presunta estafa piramidal en la que se ha visto envuelta su hija Rocío Flores parece no hacerle mucha gracia. El programa 'Viva la vida' desveló algunos datos sobre la labor de coach nutricional de la joven que no estarían muy claros. Una situación con una empresa fraudulenta que ya habría tenido otros problemas en países como Francia.

Tirando balones fuera y sin querer hacer ningún tipo de declaración al respecto, Antonio David dejó claro ante las cámaras de Europa Press que no iba a decir nada: "No voy a comentar nada, me da vergüenza que vengan dos cámaras detrás mía".