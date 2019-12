Kylie Minogue, duramente criticada en redes sociales

Una de las noticias más tristes de estos días de atrás son los incendios en Australia, que ya han arrasado numerosas zonas en las que habitan los koalas. Mientras que todo el mundo se preocupa, no solo de las consecuencias de los fuegos, si no también de la vida de estos marsupiales, Kylie Minogue ha levantado la polémica hasta tal punto de que su nombre ha sido trending topic en redes sociales.



La reina del pop ha protagonizado un anuncio de Turismo de Australia para elogiar a su país natal. En dicho vídeo, de tres minutos de duración, la cantante propone un plan alternativo para todos los que estén cansados de oír hablar del Brexit y a Boris Johnson: ni escuchar ni ver las noticias e irse a Australia para jugar al críquet, bañarse desnudo en el mal o rodearse de koalas.





Desde el mes de septiembre,. La preocupación cada vez es mayor y parece, que esta campaña en la que es protagonista Kylie Minogue no ha tenido una buena acogida. Enseguida, los seguidores y haters de la famosa empezaron a comentar en redes sociales lo que les parecía que, en vez dee intenta salvar a todas estas especies que están siendo atacadas por el fuego, se dedique a realizar estos vídeos promocionales.No solamente por, también muchos otros anónimos le han echado en cara que intente vender una Australia que ya no existe. Según los últimos datos oficiales del gobierno, los incendios han arrasado ya cuatro millones de hectáreas de Australia y han dejado ocho víctimas mortales. Unos datos preocupantes que no cesan y que nos dejan imágenes que se vuelven virales, como las de los koalas escapando de las llamas o las de un canguro en una piscina por las altas temperaturas.