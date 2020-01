Muere Rocky Johnson, padre de Dwayne 'The Rock' Johnson

Rocky Johnson, mítico luchador de la WWE de Canadá, competición en la que participó en las décadas de los años 70 y 80 y padre del también luchador profesional y actor Dwyane 'The Rock' Johnson, ha fallecido a los 75 años.



La noticia la confirmaron los responsables de World Wrestling Entertainment, que emitieron un comunicado en su página web. "La WWE está conmocionada al conocer que Rocky "El alma" Johnson (nacido como Wayde Douglas Bwoles), un luchador del hall de la fama de WWE, entrenador del Equipo Mundial y padre de Dwyane 'The Rock' Johnson, ha fallecido a los 75 años".



El luchador nació en Nueva Escocia, Canadá, en 1944, y comenzó su carrera en la lucha libre con tan sólo 16 años, convirtiéndose en una estrella en la década de los setenta gracias a la National Wrestling Alliance, competición en la que ganó múltiples títulos y se enfrentó contra leyendas como Harley Race, Terry Funk o Jerry Lawler.





The National Wrestling Alliance is saddened to hear of the passing of Rocky Johnson.



His legacy stretches across every promotion. He was a champion everywhere he went including holding the NWA Georgia Championship.



Our thoughts and prayers are with his entire family. pic.twitter.com/KTqHZns6Hb