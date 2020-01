Aitana se declara a Miguel Bernardeau

Aitana Ocaña ha empezado el 2020 con un premio debajo del brazo. La catalana ha conseguido hacerse con el galardón a Artista Revelación del Año en los primeros Premios Odeón.

Antes de hacerse con el premio, la intérprete de Teléfono nos habló de cómo se había sentido cuando se enteró de que Amaia iba a actuar de nuevo en los Goya: "Lo he visto hoy y le felicito un montón, me alegro un montón por ella, ojalá la pueda ver porque será una pasada, estoy completamente segura, he escuchado a Amaia cantar por Marisol y es increíble".

Tras ganar su premio, Aitana volvió a atender a los medios para confesar a quién se lo dedicaba: "Se lo he dedicado a mis tres mujeres: a mi madre, a mi tía y a mi prima Olga que es la que me acompaña en todo este camino, también se lo he dedicado al público que ha votado por este premio porque el público hace que yo esté aquí, que yo pueda hacer los conciertos y trabajar de la música. También se lo he dedicado a mis compañeros y a la gente que quiero", y sobre todo a su pareja, Miguel Bernardeau: "A Miguel se lo dedico todo".

Aún así, Aitana no quiso entrar en polémicas cuando escuchó la pregunta sobre si se lo dedicaba también a su ex, Luis Cepeda: "No quiero entrar en estas polémicas la verdad, lo que he dicho está dicho y ya está".