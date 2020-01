Cayetano Martínez de Irujo, muy dolido con su hermana Eugenia

Tras unos meses complicados de salud en los que Cayetano Martínez De Irujo ha tenido que ser sometido a una nueva intervención, el hijo de la Duquesa de Alba está retomando sus compromisos profesionales poco a poco.

En esta ocasión Cayetano viajó hasta el norte de nuestro país para la presentación de su libro 'De Cayetana a Cayetano' que va por la séptima edición en Asturias y es que a diferencia de ocasiones anteriores, Cayetano no contó con el apoyo incondicional de su pareja Bárbara Mirjan que le acompaña siempre que puede.

Mostrando su lado más amable y cercano, el duque de Arjona saludó a todas las personas que le esperaban a su llegada y es que fueron muchos los vecinos que quisieron saludarlo con dos besos a su llegada al Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA donde se celebró el evento presentado por Laura Galguera, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom).

Para Cayetano este libro ha sido una liberación de cómo ha sentido que ha sido su vida y lo que ha supuesto para él. No puede tener mejor baluarte para sus palabras que, Luis María Anson, que además es el prologuista del libro. "Cuando murió mi madre todo cambió para mí, esperaba más generosidad por parte de mi hermano Carlos, el actual duque de Alba; pero no se produjo y tuve que irme del palacio de Liria, que había sido mi casa durante cincuenta años", explicaba.

Cayetano no solo ha sentido indiferencia por parte de sus hermanos Carlos y Alfonso en esos momentos de la pérdida de su madre... Lo mismo lo sucedió cuando falleció su padre y de como se tuvo que enterar de su muerte, Luis Martínez de Irujo y Artázcoz (noble, hijo de los duques de Sotomayor y marqueses de Casa Irujo): "Ese dolor me ha acompañado toda la vida y hasta hace poco no podía hablar de mi padre sin ponerme a llorar", indicó Martínez de Irujo, que en la actualidad solo mantiene relación con su hermano Fernando, al que siempre ha estado muy unido. El duque de Arjona siempre ha mantenido que se enteró días después por su hermano Alfonso y que se lo comunicó de la manera más fría.

"A mis hermanos no les ha hecho gracia el libro, pero yo me limitó a contar la verdad", explicaba el que fuera novio de Mar Flores.



Muy dolido

Para él, la mayor sorpresa ha venido por parte de su hermana Eugenia cuando siempre se habían llevado muy bien desvelando detalles de lo más sorprendentes: "Cuando me operaron de una obstrucción intestinal ni siquiera me mandó un mensaje ni vino a verme; los otros tampoco, pero de ella me duele especialmente, siempre ha sido la niña querida por todos".

Cayetano desde su visión explica el bien que le supuso a su madre Cayetana su relación tan cuestionada en un principio con Alfonso Díez que, por cierto, ha desaparecido de la escena pública tras la muerte de la Duquesa, viniendo a confirmar la discreción de la que siempre ha hecho gala: "Jesús Aguirre, el segundo marido de mi madre, fue muy negativo para nosotros y para la Casa; no entendió nada; en cambio Alfonso Díez, con el que pasó los últimos años de su vida, fue estupendo, una persona excepcional".

A pesar de que en la adolescencia y juventud tuvo sus altibajos con su madre y siempre ha contado que no tuvo una madre al uso y que le cuidó su nani Margaret, Cayetano reconoce que para su madre lo más importante eran ellos y el patrimonio que posee la actual Casa de Alba: "Lo más importante de su vida, además de nosotros, fue su patrimonio, a él dedicó toda su vida y buena parte de su fortuna".



Por teléfono

Lo que tiene muy claro es que a raíz de lo que vivió en su infancia, el tiene una relación completamente diferente con su hijos Luis y Amina: "Con mis hijos he hecho lo contrario que hicieron conmigo; hablo mucho con ellos desde que eran pequeños y me gusta contarles todo".

El hijo de la Duquesa de Alba tiene a su madre muy presente y a pesar de hablar siempre de su modernidad, lleva a gala que Cayetana era una mujer de principios y que por eso se casó él con Genoveva: "Estaba feliz con sus nietos y a ellos les consintió cosas que a nosotros jamás nos dejó hacer; lo que sí me pidió fue que me casara con Genoveva". Y es que Cayetano dejó embarazada a una joven mexicana estudiante en Sevilla e informó a su madre de lo sucedido mientras competía en Francia por teléfono.