Terelu Campos y Alejandra Rubio, al límite

Terelu Campos y Alejandra Rubio prefieren no comentar nada sobre la vuelta de Edmundo Arrocet a España y los planes que puede tener a partir de ahora. En una noche de cena en la que no se las vio su mejor cara, han preferido no decir nada relacionado sobre este tema.

"No tengo ni idea, corazón, te lo juro que no tengo ni idea", ha reconocido Teruelu Campos. Por su parte, Alejandra Rubio ha destacado simplemente que no lo sabía.

Posteriormente y tras el interés de la prensa, la colaboradora de televisión respondió criticando las preguntas y afirmando que le parecía "una pesadilla".

Dentro del restaurante, a madre e hija se las pudo ver tensas. En medio de la conversación, se pudo observar como no paraban de gesticular sin llegar a un entendimiento.