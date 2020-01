La modelo 'curvy' Lorena Durán: "Estoy en contra de la obesidad"

Lorena Durán ha dado un giro de 180 grados a su carrera como modelo desde que fichó por Victoria's Secret. La firma de lencería más conocida del planeta comenzó a trabajar con la sevillana este pasado mes de agosto.

Una incorporación que se produjo después de la decisión que tomó la marca de abrir su franja de tallas. Así, Lorena ha pasado a ser uno de los rostros más aclamados de la moda 'curvy' dentro y fuera de nuestro país. Su paso del laboratorio, donde trabajaba como técnica química, a las pasarelas se produjo hace unos años cuando comenzó a colaborar con marcas como Zalando, Asos, El Corte Inglés y Violeta by Mango.

Dado su éxito, Lorena Durán ha entrado en el programa de Espejo Público para hablar de su flamante carrera en Estados Unidos: "Las marcas no apuestan por las modelos curvy. En Europa no vemos pasarelas con modelos con más curvas. Cuando Victoria's Secret apostaron por otro tipo de cuerpo todas han ido siguiéndole detrás".

Además, Lorena se define como una mujer que desea representar "la diversidad, a las mujeres de diferente cuerpo y edad". Un sueño cumplido que no siempre fue así: "Cuando empecé en el mundo de la moda creía que no podría ser modelo porque lo que enseñaban los medios era la extrema delgadez", y añadía: "Estoy en contra de la obesidad y de la extrema delgadez porque ninguna son saludables".

Un deseo que cumplió gracias al cariño y la confianza de su representante: "Ya vivía enamorada de la moda desde pequeña porque cuando era solo una niña ya le decía a mi madre que me pusiese tacones. Y fue la persona que confió en mí la que me dijo que me fuese a Barcelona, esa misma persona es la que en la actualidad es mi representante".