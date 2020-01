Rosalía y el actor Omar Ayuso, ¿nuevo proyecto entre manos?

Rosalía es una de las grandes artistas internacionales que tenemos en España. Sus conciertos son espectáculos que nadie debería perderse. Además de su increíble voz, tiene una pose en escena que encandila a todo el que la vea, y lo cierto es que no puede ser de otra manera. Le ha costado mucho trabajo y esfuerzo llegar hasta donde ha llegado. Algo que les suele pasar a muchos cantantes que se dejan guiar por los temas que suenan en el momento y no arriesgan por su verdadera esencia.



A Rosalía le costó, pero la encontró. Y tanto ha gustado la forma que tiene de hacer música que muchos han sido los que han llegado detrás de ella imitando su gran estilo. La cantante ha vuelto a ser noticia y es que a nada que suba a su perfil de Instagram, ya se vuelve viral. Esta vez no han sido fundas en los dientes ni esas uñas que tienen a todos sus seguidores enamorados, ha sido una fotografía con un actor que nos ha dejado con la boca abierta.





La imagen que ha compartido ha llamado la atención porque no sabíamos de la. El actor es conocido a raíz de su papel en laen una de las plataformas internacionales más importantes del momento. Otro que ha sorprendido en todos los eventos a los que ha ido por sus insuperables trajes y su forma de vestir.Parece que Rosalía y Omar se han juntado y no sabemos para qué. Ya sabemos que la cantante funciona más con lo visual y lo auditivo, y no con los textos. La imagen, que es impresionante, tiene un título que no nos ha desvelado nada: 'Juro que'. De lo que sí que nos hemos dado cuenta es de que los más allegados a estos actores, saben qué se traen entre manos, ya que. Tendremos que esperar a que pase algo de tiempo para saber qué proyecto tienen entre manos los dos artistas.