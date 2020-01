Taylor Swift confiesa que sufrió un desorden alimenticio

Taylor Swift ha decidido abrir su corazón con una de las situaciones más complicadas y personales con las que ha tenido que batallar. La cantante se ha sincerado sobre el desorden alimenticio que sufrió hace unos cuantos años en su documental Taylor Swift: 'Miss Americana'.

La batalla de Taylor comenzó de una forma muy inocente, simplemente con la publicación unas fotos de un paparazzi. "Se publicó una foto mía en la que parecía que mi tripa era demasiado grande, o ... alguien dijo que me veía embarazada ... y eso desencadenó que dejara de comer", explica la intérprete.

Una situación que afectó mucho a su salud y a su trabajo pues en sus giras comenzó a encontrarse mal. "Pensé que me iba a desmayar al final del espectáculo, o en medio de él", dice Swift en el documental. "Ahora, me doy cuenta, de que si comes tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos y no te sientes nerviosa", afirma también la cantante.

Tras esta confesión tan sincera, Taylor explicó a la revista Variety que al principio no sabía si desvelar esta realidad en el documental o no porque "no sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y hablando de las cosas por las que he pasado en términos de lo poco saludable que ha sido para mí".

Y es que para Swift esa época oscura ya está muy lejana. Una situación a la que ha hecho frente en este documental que se ha presentado en el Sundance Film Festival y que presente ser todo un éxito mundial.