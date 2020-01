Gwyneth Paltrow confiesa el origen de la vela con olor a su vagina

Gwyneth Paltrow ha causado sensación con el nuevo producto estrella de su empresa de bienestar, Goop: una vela con aroma a su vagina. El producto, que ya está agotado, ha sido noticia por su particular nombre, como también por su precio, 75 dólares (67,91 euros). Ahora la actriz ha explicado el origen del nombre de la particular vela aromática, llegando a bromear que le dio dicho apelativo tras haber tomado una infusión psicotrópica.

La ganadora del Oscar por 'Shakespeare enamorado' acudió al programa de Seth Meyers para promocionar la serie documental que protagoniza, 'The Goop Lab', que estará disponible en Netflix a partir de este 24 de enero y en la que se muestra cómo funciona su empresa, en la que da consejos sobre salud y bienestar. "Goop ha lanzado un producto esta semana que ha llamado mucho la atención. Creo que se ha agotado ya, me gustaría que lo explicaras", le preguntó Meyers a la actriz, que sonrió sabiendo a qué se refería. "Sí, es una vela a la que hemos llamado 'Esto huele como mi vagina'", dijo la intérprete entre risas.

Paltrow comenzó a explicar de dónde vino el nombre. "Empezó siendo una broma", dijo, explicando que estaba buscando aromas para un nuevo perfume junto con el conocido perfumista Douglas Little, en una de esas mezclas, ella olió "esa cosa bella". "Me dije: Esto huelo a mi vagina. Estaba bromeando, evidentemente, debido a que habíamos bebido una infusión con hongos alucinógenos", respondió para, rápidamente, desdecirse de lo último que había declarado. "No, no, no estábamos colocados", dijo entre risas.

Aunque sonase extraño una declaración tan directa sobre el uso de alucinógenos, la actriz así aprovechaba para referirse a uno de los episodios de su serie documental, en la que ella y su equipo de Goop probaron los efectos terapéuticos de un té de Jamaica hecho con hongos psicodélicos.

La descripción de la vela en su página web detalla que pesa 298 gramos y que tiene un "aroma divertido, maravilloso, sexy y estupendamente inesperado", con notas cítricas y de cedro. La actriz declaró que la vela induce a sensaciones de "fantasía", "seducción" y, sobre todo, "calidez".

Paltrow defendió el nombre de su producto. "Creo que era divertido para nosotros, un poco punk rock", comentó. "Creo que muchas de nosotras hemos crecido sintiendo ciertos grados de vergüenza alrededor de nuestro cuerpo, así que esto es solo una pequeña vela subversiva para todas nosotras", agregó.