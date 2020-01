Selena Gomez analiza su relación con Justin Bieber: "No recibí un trato adecuado"

Selena Gomez se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo. La cantante volvió a la escena pública a raíz de la publicación de su tema 'Lose You To Love Me', una canción con la que no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que muchos fans vieron la letra de esta canción como una auténtica declaración de intenciones a Justin Bieber. Ahora, Selena ha querido explicarse en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio. "Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo", afirma la intérprete de 27 años.

Además, Selena ha asegurado que no se sintió bien durante la larga relación que tuvo con Bieber ni en su posterior ruptura definitiva: "Siento que no recibí un trato adecuado y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho".

Un amor de idas y venidas que terminó en 2018 dos meses antes de que Bieber anunciase su nueva relación con Hailey Baldwin, con la que se casó en una boda secreta el mismo mes de septiembre de ese año.

"Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado", continuaba explicando a la locutora Selena y manifestaba: "Como no quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento realmente orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo".