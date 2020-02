Jennifer Lopez muestra un momento inédito con su hija Emme antes de la Super Bowl

La actuación de Jennifer Lopez y Shakira en el descanso de la Super Bowl sigue siendo noticia. El impresionante espectáculo de las dos cantantes ha convertido su show en uno de los mejores de la historia de este evento deportivo.



Así, ambas han querido mostrar sus agradecimientos un día después de subirse al escenario que montaron en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras Shakira ha agradecido su éxito a sus raíces colombianas, Jennifer Lopez ha querido publicar unas imágenes inéditas de los momentos previos a su actuación.



Y es que Jennifer contó con un talismán de lo más especial este pasado domingo. Su hija Emme Maribel Muñiz fue una de las encargadas de poner voz a este espectáculo interpretando en un primer momento Let's Get Loud y, a continuación, el tema de Bruce Springsteen Born In the USA.





Una auténtica fiesta en la que Jennifer se ha querido acordar de todos los pequeños que también estuvieron arropando a su hija haciéndole los coros. "", comienza explicando la diva latina."Quiero a todas mis chicas, las pequeñas que estuvieron en el escenario conmigo ante el mundo enseñando como usar sus voces y como estar orgulloso de todo lo que hacen.", terminaba de escribir la artista.