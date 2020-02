María Teresa y Terelu Campos buscan casa nueva

Parece que Terelu Campos empieza a ver la luz al final del túnel y después de una mala racha puede celebrar que ha vendido su casa de Madrid, lo que se traduce para la colaboradora en recibir la "libertad". Pero claro, ahora toca buscar donde va a vivir.

Tras su polémica entrevista en Sábado Deluxe hablando sobre su ruptura con Edmundo Arrocet, María Teresa Campos ha salido este martes de su casa para acompañar a su hija en la búsqueda de un nuevo hogar. Madre e hija han acudido al banco a primera hora de la mañana y después han visitado varias casa en la zona de Aravaca y Pozuelo.

Tanto la presentadora como Terelu estarían buscando dos casas donde poder instalarse muy pronto y vivir lo más cerca posible, y es que María Teresa Campos espera poder celebrar muy pronto que su casa haya corrido la misma suerte que la de su hija.

Eso sí, la presencia de los medios no ha hecho mucha gracia a María Teresa, que a las preguntas de las reporteros respondía enfadada que "hice una entrevista para pediros que me dejéis tranquila, pero veo que no sirve para nada".

Terelu mostraba su descontento de la misma manera optando por el silencio cuando le preguntaban por la reciente ruptura de su hija, Alejandra Rubio, con Álvaro Lobo.