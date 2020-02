El gran negocio de Paula Gonu: 15.000 dólares al mes

Paula Gonu se ha convertido este martes en tendencia en Twitter. La influencer es Trending Topic por una confesión que realizó hace unos días acerca de sus ingresos en YouTube.

Según la joven, su cartera de ingresos en el canal de vídeos asciende a unos 15.000 dólares al mes, más concretamente 15.062,19 en el mes de diciembre. Una cantidad que ha conseguido alcanzar con sus casi dos millones de suscriptores. Aún así, muchos usuarios han criticado a la influencer en Twitter.

Ella ha querido defenderse explicando que la mitad lo paga en impuestos: "Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos".

Entre los detractores de Paula Gonu leemos mensajes que censuran sus recomendaciones: "No es fácil haber nacido con los dineritos de Paula Gonu para pagarse outfits y viajes y hacerse influencer en base a eso. Tampoco es fácil estudiar ciencias de la salud. Paula no ha estudiado y por eso recomienda antibióticos para el acné".



"Renunciar a la ética no es fácil"

Y los que culpabilizan a aquellos que ven sus vídeos: "Señores, si Paula Gonu tuviese que depender del estado, no cobraría una mierda, pero sus ingresos vienen de una empresa como es YouTube gracias a la audiencia que somos nosotros. A ver qué culpa tendrá ella de que a la gente le gusten sus vídeos".

En cuanto a sus quejas por pagar impuestos, los usuarios le responden que es lo que le toca pagar como hace cualquier trabajador o autónomo. Aún así ella se defiende asegurando que no se ha ido a Andorra para evitar hacer frente a Hacienda: "Pues claro que es lo que toca. No me estoy quejando. Me podría haber ido ya a Andorra que lo tengo muy cerquita de casa".