Chayo Mohedano: "Me han hackeado varias veces"

Chayo Mohedano no ha querido faltar al cumpleaños de su amiga Amor Romeira. La exconcursante de Gran Hermano organizó una fiesta por todo lo alto donde la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito fue una de las invitadas estrellas.

Sin querer entrar en los temas que tiene pendientes su familia, Chayo respondió a las cámaras de Europa Press que no iba a responder a nada: "Me vas a hacer todo tipo de preguntas. Yo vengo a un cumpleaños y no vengo a contestar nada".

Aún así, sí habló sobre la polémica de Rocío Flores y Lydia Lozano con los mensajes que habría intercambiado con su madre: "A mí me han hackeado varias veces la cuenta y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso, te pueden buscar un lío sobre todo cuando eres un personaje público y escriben cosas que tú no tienes nada que ver".

En lo referente a si irá a ver el espectáculo de su prima Rocío Carrasco sobre su tía, Chayo explicó: "Yo estoy trabajando y estoy ocupándome de mi trabajo que ahora mismo es mi prioridad, si coincidimos de repente, sería muy bueno, la verdad".