Sophie Turner odiaba a los Jonas Brothers antes de conocer a Joe Jonas

Sophie Turner ha hecho la declaración más asombrosa sobre su relación con Joe Jonas. A dos meses de celebrar su primer año de casados, si tenemos en cuenta su boda en Las Vegas celebrada en el mes de mayo, la actriz de 'Juego de Tronos' se convierte en el rostro de la portada de Elle del mes de abril y protagoniza una de sus entrevistas más íntimas. En ella, Sophie ha confesado su opinión sobre Joe Jonas antes de conocerlo en persona y ha relatado con detalle su primera cita. ¡Sigue leyendo!

"Mis amigos y yo no éramos fans de los Jonas Brothers", comienza diciendo en la entrevista. "Había una banda en Reino Unido llamada Busted y tenían un hit llamado 'Year 3000'. Era maravilloso y nosotros éramos grandes fans de Busted. Después, los Jonas Brothers hicieron una cover de la canción y le dieron fama mundial. Y Busted se separaron. Pensamos que era culpa de los Jonas Brothers, así que los odiábamos", explica Turner.

La actriz estaba trabajando en una película en 2016 cuando uno de los productores, que una vez había vivido al lado de los Jonas Brothers, le dijo: "Deberías conocer a Joe Jonas. Siento que realmente te llevarías bien con este chico". Entonces, por casualidades de la vida, Sophie coincidió con el manager de Joe: "Fui a una reunión y el agente de Joe estaba en la habitación. Y él dijo: 'Me recuerdas a uno de mis clientes. Apuesto a que vosotros dos realmente os llevaríais bien".

Un tiempo después, el cantante se encontraba de gira en Reino Unido y antes de llegar al país le envió un mensaje privado a Turner en el que le ofrecía salir a tomar algo mientras estaba en la ciudad. "Vivía con mis amigos en Camden, en un piso realmente tosco; la gente siempre entraba y salía por las ventanas. Cuando se lo conté a mis amigos, me dijeron: 'Qué gracioso. ¡Tienes que hacerlo! Y tienes que enviarnos un mensaje de texto con todo lo que dice", continúa explicando Sophie.

"Esperaba que apareciera con seguridad y todo eso. Pensaba: 'Será un imbécil'. Así que, traje a todos mis amigos para que me acompañasen a conocerlo, porque en el fondo de mi mente todavía me preocupaba que pudiera ser una farsa, o cualquier otra cosa. Solo quería a mis amigos cerca de mí. Tenía mis chicos duros. Estaba a salvo", explica. Siguiendo con ese pensamiento de odio y desconfianza hacia Joe, la actriz escogió un antro de Camden Town: "Era un bar de mierda, un local sucio con buena música y gente vomitando en todas partes. Era tanto lo peor del mundo como lo mejor".

Pero, para sorpresa de Sophie, nada salió como ella esperaba: "No trajo seguridad. Trajo a un amigo, y bebieron tan fuerte como el resto de nosotros. Recuerdo que los dos pasamos solo un par de minutos en la pista de baile y luego encontramos un espacio en una esquina donde empezamos a hablar. Hablamos durante horas y horas y horas. Y me di cuenta de que no era una persona aburrida. No era una farsa. Tampoco fue una pequeña charla, pero fue tan fácil. Y pronto nos volvimos inseparables. Y me fui de gira con él", comenta. Parece ser que fue una cita clave que cautivó a Sophie. Flechazo a primera vista.

Después de relatar cómo se conocieron, la actriz también se ha atrevido a hablar de como ha cambiado su vida después de convertirse en una mujer casada: "Lo único que ha cambiado para mí es tener esta increíble sensación de seguridad. La palabra 'esposo' y la palabra 'esposa' solidifica la relación. Me encanta estar casada. Creo que es maravilloso. Estoy segura de que tendremos nuestras diferencias, pero en este momento solo siento seguridad y la seguridad lo es todo".

Además, tal y como asegura, una de las mejores cosas de formar parte de la vida de Joe es haber podido rodearse de las famosas J Sisters, las mujeres de Nick y Kevin Jonas: "También es bueno tener cuñadas. Son realmente geniales, podemos pasar juntas el rato y hablar de todo, especialmente de lo locos que están los chicos. Congeniamos en diferentes niveles y es algo maravilloso, porque nunca sabes cómo te vas a llevar con tus cuñadas", explica, añadiendo que tiene más relación con Priyanka Chopra debido a la similitud de sus trabajos y aspiraciones: "Con Pri todo es más loco. Tengo que recordar que básicamente ya ha tenido una carrera de 20 años en Bollywood. Ella es como la persona más importante en India en este momento. Cuando fuimos a su boda fuimos tratados como reyes. La adoran. Es de locos. Pero ella es la persona más amable que conozco y viven a 10 minutos de distancia. Y aunque Kevin y Danielle viven en Nueva Jersey, los vemos todo el tiempo. Es como si todos fuéramos una gran familia", finaliza.